ВС РФ захватили три села на Донбассе и продвинулись в Часовом Яру, — DeepState (карта)

Войска РФ, по данным аналитиков DeepState, оккупировали Песчаное к юго-западу от Покровска, Славянку и Ясеново. Тенденция наступления врага на Покровск и Мирноград продолжается.

Related video

Российская армия продолжает продвигаться в Донецкой области. По состоянию на утро 17 января враг захватил три населенных пункта и продвинулся еще в шести, сообщила команда аналитиков DeepState.

Враг оккупировал Песчаное к юго-западу от Покровска, Славянку к северо-западу от Курахово и Ясеново северо-западнее Славянки.

ВС РФ продвигаются возле Новоандреевки

Кроме этого, зафиксированы продвижения россиян возле Новоандреевки, Дачного, Котлино, Зверево, во Времьевке и Часовом Яру, говорится в сообщении.

Наступление на Покровск и Мирноград продолжается

Специалисты американского Института изучения войны (ISW) отмечают тенденцию наступления ВС РФ на Покровск и Мирноград. В рамках этой кампании они недавно перерезали трассу Т-0504 "Покровск-Константиновка" к востоку от Покровска и Т-0406 "Покровск-Межовая" к юго-западу от Покровска.

ISW оценивает, что российские силы могли захватить оставшуюся часть Соленого Донецкой области. Кроме этого, армия РФ намерена перекрыть украинские наземные линии связи, чтобы заставить подразделения ВСУ отступить из Покровска и Мирнограда в последующие месяцы

В сводке Генштаба ВСУ говорится, что Покровское направление остается самым горячим: с начала 16 января противник 47 раз атаковал ВСУ в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Нового Труда, Покровска, Шевченко, Зверево, Котлино, Успеновки, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Улаклы, Дачного и Янтарного.

Потери россиян на данном направлении за прошедшие сутки составили 300 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены четыре автомобиля, существенно поврежден танк, и миномет.

Напомним, военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов ранее предупреждал об ухудшении ситуации под Покровском, Великой Новоселкой и постепенному продвижению к Днепропетровской области. Линия фронта на указанном участке, по его словам, потеряла контроль.

Фокус ранее писал о проникновении российских штурмовиков в боевые порядки ВСУ на Торецком направлении. Украинским военным удалось их выявить.