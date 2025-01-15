Командование ВСУ теряет Покровск и Великую Новоселку, РФ идет в центр Украины, — Бутусов

Украинские военные жалуются на недостатки работы командования, из-за чего происходит постоянное отступление на Донбассе, сообщил военный журналист Юрий Бутусов. По словам журналиста, речь идет об угрозе центральным областям Украины.

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Российские войска ежедневно продвигаются на километры в Донецкой области из-за ухудшения ситуации под Покровском и Великой Новоселкой. Если враг доберется до Днепропетровской области, это усложнит позицию Украины на возможных переговорах по завершению войны. О причине отступления ВСУ и о том, как это можно исправить, военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал в Telegram-канале.

Бутусов заявил, что линия фронта под Покровском и Великой Новоселкой потеряла контролируемость, ВС РФ продвигаются вперед и вскоре начнут угрожать центральным областям Украины. Журналист назвал нынешнюю ситуацию "бездарной и безответственной". Он считает, что есть один человек, который может спасти линию фронта. По его мнению, это нынешний командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий. С другой стороны, речь идет о "потере управления", которую демонстрируют в штабах ОТГ "Донецк" (возглавляет генерал Александр Тарнавский) и ОСУВ "Хортица" (возглавляет генерал Андрей Гнатов). Из-за сложившейся ситуации "враг продвигается почти ежедневно", говорится в сообщении.

"На данный момент спасти Покровск от скорого окружения и захвата могут только изменения в командовании ОТУ Донецк", — написал журналист.

Наступление РФ — ситуация в Покровске и Великой Новоселке

Журналист отметил, что на сегодня россияне находятся на расстоянии четыре километра от трассы Днепр-Покровск. Им противостоят отдельные бригады, которые имеют мотивированных пехотинцев, операторов БПЛА, боеприпасов и техники. Командиры этих подразделений опровергают заявления командования, которое говорит, что остановить врага трудно из-за его численного превосходства.

В заметке перечисляются проблемы на отрезке фронта между Покровском и Великой Новоселкой, о которых Бутусову рассказали бойцы на местах:

неполноценное применение огневых средств;

ограниченное применение беспилотников;

отсутствие согласованности в работе РЭБ и дронов;

не проведены инженерные работы;

значительные потери пехотинцев, которые не имеют возможности "подготовиться и закрепиться".

Отдельно отмечаются недостатки работы командования:

подразделениям ставят нереалистичные задачи;

нет взаимодействия подразделений;

нет "планирования и организации боя в обороне".

В последних предложениях сообщения Бутусова говорится о том, что появление ВС РФ в Днепропетровской области повлияет на переговорную позицию Украины.

"Это крайне негативно покажет новой администрации США нашу обороноспособность", — написал он.

Что говорит Генштаб и аналитики о событиях на Донбассе

На карте боевых действий проекта DeepState можно увидеть, что крайняя линия боев возле Великой Новоселки-Курахово проходит на расстоянии 4-10 км от трассы N15, которая направляется в Покровское Днепропетровской области и далее на Запорожье. Между тем рядом с Покровском до трассы E50 (на Павлоград и Днепр) — около 6-7 км. В отчете 12 января аналитики проекта отметили, что расстояние до административной границы Днепропетровской области — 6,5 км.

Наступление РФ — ситуация под Покровском и Большой Новоселкой 15 января Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ, который появился в 8:00 15 января, сообщается о 17 штурмах ВС РФ на Покровском направлении и об одном — на Новопавловском (возле Большой Новоселки). Командование пока не реагировало на заявление Бутусова.

Отметим, 5 января глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк рассказал о ситуации в населенном пункте, к которому вплотную подошли подразделения ВС РФ. По словам чиновника, в городе до сих пор проживают гражданские, для которых работает один магазин и отделение "Укрпочты".

Напоминаем, 15 января нардеп Марьяна Безуглая заявила, что США не должны помогать Украине, и обосновала свою позицию.