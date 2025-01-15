Авиация РФ активизировала удары КАБами под Покровском: какая ситуация на направлении

В то же время противник отказался от тактики частого применения в штурмах бронетехники. По словам спикера 38-й бригады морпехов Елены Солониной, в основном она используется в качестве "такси" для доставки пехоты к позициям Сил обороны.

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На Покровском направлении ситуация остается напряженной: российские войска усиливают атаки, активно используя управляемые авиационные бомбы (КАБы). Об этом 14 января сообщила пресс-секретарь 38-й отдельной бригады морской пехоты младший лейтенант Елена Солонина в эфире стрима "Армия TV" 14 января.

По ее словам, противник продолжает попытки штурмовать позиции украинских войск, применяя комбинированную тактику. Россияне пытаются забрасывать пехотные подразделения как можно ближе к позициям Сил обороны, чтобы затем разместить огневые системы. Однако украинские защитники пресекают эти попытки, уничтожая врага еще на подступах.

Спикер 38-й бригады морской пехоты Елена Солонина о ситуации под Покровском (смотреть с 25:45)

Активизация авиации и роль техники

Спикер также отметила, что российская фронтовая авиация стала более активной, чем в декабре прошлого года. Противник все чаще применяет КАБы для ударов по украинским позициям.

Что касается техники, то непосредственно в наступательных действиях бронетехника задействуется редко. Российские войска используют ее в основном для транспортировки пехоты. Иными словами бронированные машины выполняют роль такси для доставки пехоты ближе к нашим позициям.

"Использовали периодически "Тигры", также используют багги, ну и их знаменитые мопеды", — сообщила Солонина.

Ситуация на Покровском направлении

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники отбили 70 штурмовых и наступательных действий Вооруженных сил РФ. В частности бои велись в районе насленных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Зверево, Успеновка, Новоандреевка и других.

Как сообщил аналитический ресурс DeepState, на Покровском направлении российские подразделения продвинулись возле Успеновки и Янтарного. Таким образом противник расширяет плацдарм южнее Покровска, нанося удары в сторону поселков Удачное, Котлино, Зверево и Чунишино.

Ранее сообщалось, что с 10 января, Генштаб ВСУ, а также оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" уже не упоминают "Кураховское направление" в своих сводках. Спикер ОСГВ Виктор Трегубов пояснил — єто связано с тем, что противник перераспределил усилия на фронте, поэтому украинские военные в свою очередь переформатировали системы направлений.