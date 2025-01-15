Авіація РФ активізувала удари КАБами під Покровськом: яка ситуація на напрямку

Водночас противник відмовився від тактики частого застосування в штурмах бронетехніки. За словами речниці 38-ї бригади морпіхів Олени Солоніної, здебільшого її використовують як "таксі" для доставки піхоти до позицій Сил оборони.

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На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою: російські війська посилюють атаки, активно використовуючи керовані авіаційні бомби (КАБи). Про це 14 січня повідомила речниця 38-ї окремої бригади морської піхоти молодший лейтенант Олена Солоніна в ефірі стріму "Армія TV" 14 січня.

За її словами, противник продовжує спроби штурмувати позиції українських військ, застосовуючи комбіновану тактику. Росіяни намагаються закидати піхотні підрозділи якомога ближче до позицій Сил оборони, щоб потім розмістити вогневі системи. Однак українські захисники припиняють ці спроби, знищуючи ворога ще на підступах.

Речниця 38-ї бригади морської піхоти Олена Солоніна про ситуацію під Покровськом (дивитись з 25:45)

Активізація авіації та роль техніки

Речниця також зазначила, що російська фронтова авіація стала активнішою, ніж у грудні минулого року. Противник дедалі частіше застосовує КАБи для ударів по українських позиціях.

Що стосується техніки, то безпосередньо в наступальних діях бронетехніка залучається рідко. Російські війська використовують її в основному для транспортування піхоти. Іншими словами, броньовані машини виконують роль таксі для доставки піхоти ближче до наших позицій.

"Використовували періодично "Тигри", також використовують багі, ну і їхні знамениті мопеди", — повідомила Солоніна.

Ситуація на Покровському напрямку

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники відбили 70 штурмових і наступальних дій Збройних сил РФ. Зокрема бої велися в районі населених пунктів Бурштинове, Новоторецьке, Звіряче, Успенівка, Новоандріївка та інших.

Як повідомив аналітичний ресурс DeepState, на Покровському напрямку російські підрозділи просунулися біля Успенівки та Янтарного. Таким чином противник розширює плацдарм на південь від Покровська, завдаючи ударів у бік селищ Вдале, Котлине, Звєрєве та Чунишине.

Раніше повідомлялося, що з 10 січня Генштаб ЗСУ, а також оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" вже не згадують "Курахівський напрямок" у своїх зведеннях. Речник ОСУВ Віктор Трегубов пояснив, що це пов'язано з тим, що противник перерозподілив зусилля на фронті, тож українські військові, зокрема, переформатували системи напрямків.