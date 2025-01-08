"Нет места, которое бы не простреливалось": в ГВА рассказали о ситуации в Покровске (видео)

По словам главы МВА Сергея Добряка, ситуация в Покровске с обстрелами ухудшается, а большинство коммунальных услуг для тех, кто остается в городе, недоступны.

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В Покровске Донецкой области ситуация остается сложной из-за постоянных обстрелов артиллерией и ударами FPV-дронов. В городе работает только несколько магазинов, одно отделение "Укрпочты" и городская больница в ограниченном формате. Об этом сообщил председатель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире "Радио Свобода" в среду, 8 января.

Добряк о ситуации в Покровске с 8:10

По его словам, шахта в Покровске больше не осуществляет добычу.

"Шахта у нас уже не работает, только на поддержку, добычи нет. В городе работает несколько магазинов. Есть большой страх, что ты просто попадешь под обстрел, который хаотичен. Нет такого места в городе, которое бы не простреливалось артиллерией или FPV-дронами. В городе еще работает городская больница, в сокращенном формате. Также еще работает одно отделение "Укрпочты", — рассказал Добряк.

В городе почти полностью недоступны коммунальные услуги: света нет, газоснабжение отсутствует с декабря, а водоснабжение — с лета. Несмотря на это, в городе остается около 7200 человек, хотя до войны здесь проживало более 60 тысяч.

Добряк отметил, что обстрелы стали чаще, и в городе нет безопасных зон. Людей от эвакуации часто останавливает страх: они не знают, куда и с чем выезжать. Однако те, кто переживает обстрелы непосредственно, в основном все же решают покинуть Покровск.

"Работают еще пока несколько специалистов, которые ухаживают за пожилыми людьми и уговаривают тех, кто еще не выехал, чтобы выезжали", — добавил он.

Эвакуированных принимает Ивано-Франковская область. Здесь предоставляют места для временного проживания в школах, общежитиях или специально оборудованных помещениях. Часть переселенцев находит себе отдельное жилье, но для многих эти места становятся началом для адаптации к новой жизни.

Напомним, 6 января аналитики DeepState сообщали об активизации наступления РФ под Покровском. На этом направлении оккупанты продвинулись в четырех точках 40-километрового участка фронта.

7 января в DeepState о том, что Россия оккупировала почти все Курахово в Донецкой области. Генштаб ВСУ пока не сообщал официально о потере города.