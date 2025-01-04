Защитников Покровска могут усилить бойцами скандальной 155 ОМБр , — Forbes

Обороняющая Покровск 59 моторизованная бригада может получить для усиления бойцов из 155 ОМБр, не исключают в издании Forbes. На этом участке от россиян в настоящая время исходит самая большая угроза.

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Захват Покровска в Донецкой области является одной из главных целей России на третьем году войны, а для Украины, в то же время, его защита становится одной из наиважнейших миссий. Для войск это означает беспощадные ближние бои вокруг ключевого транспортного узла, в котором до войны жило 60 тысяч человек, пишет журналист Forbes Дэвид Экс.

Силы безпилотных систем показали, как танк 59-й мотострелковой бригады украинской армии выехал навстречу российским войскам, атакующим Нововасильевку, в нескольких километрах к юго-западу от Покровска, и выпустил полдюжины снарядов по целям в лесополосе.

Хотя экипаж танка, возможно, и замедлил атакующих россиян, но не остановил их.

Неясно, отмечает журналист, какой именно тип танка 59-я моторизованная бригада развернула для обороны Покровска. Бригада численностью 2000 человек использует стандартный украинский танк Т-64БВ, но, возможно, она также получила часть из примерно 150 отремонтированных танков Leopard 1A5, которые Германия пообещала предоставить для военных нужд.

Если бригаде повезет, пишет Дэвид Экс, она также может получить часть личного состава из распадающейся 155-й механизированной бригады, которая использует более тяжелые танки Leopard 2A4. 155 ОМБр начала прибывать в Покровск в конце декабря, но развалилась на фоне СОЧ солдат.

Чтобы спасти 155-ю механизированную бригаду, на подготовку и оснащение которой Украина, Франция и Польша потратили месяцы и миллионы долларов, украинское руководство начало прикреплять ее свежие, но неопытные подразделения к измотанным, но опытным бригадам на Покровском направлении.

По мнению украинского военного корреспондента Юрия Бутусова, это, пожалуй, самый умный способ извлечь максимум из плохой ситуации. В бригадах старого состава "острая нехватка людей в пехоте, они не могут из-за этого держать широкую полосу, а есть опытные [беспилотные] подразделения, штабы, командный состав, которые могут быстро обучить и сделать мобилизованных людей боеспособными".

Бригадам ВСУ на возле Покровска нужна вся возможная помощь, поскольку все больше российских войск скапливаются напротив их позиций. В целом, пишет журналист, россияне могут иметь преимущество в три к одному в живой силе и технике.

По данным CDS, россияне сильнее всего там, где украинцы слабее всего: недалеко от Покровска в районе, где дислоцируется 59-я моторизованная бригада.

"Самая большая угроза на всем юго-восточном фланге фронта в настоящее время исходит от оперативно-тактического прорыва противника южнее Покровска", — сообщила группа.

И если 59-я моторизованная бригада и любые войска и транспортные средства, которые она может получить от 155 ОМБр, не смогут остановить ВС РФ, гарнизон в Покровске вскоре может оказаться частично окруженным. Это, как подчеркивает автор Forbes, было бы зловещим событием для украинцев в том, что, как ожидается, станет первым большим сражением 2025 года.

Напомним, в самом Покровске остались только солдаты ВСУ и владельцы магазинов.

Также Фокус писал, что на въезде в город Покровск разрушили стелу. Об этом сообщил поэт и военнослужащий Павел Вышебаба.