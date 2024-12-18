"Скоро начнутся городские бои": танкисты ВСУ рассказали о продвижении врага в окрестностях Покровска

По информации бойца ВСУ с позывным "Мучной", на Покровском направлении войска РФ приступили к штурму Песчаного и смогли выйти на окраины. По данным Генштаба, на Покровском направлении ВСУ остановили 38 штурмов.

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Покровское направление

"С каждым днем они все продвигаются и продвигаются. На километр как минимум, то есть уже здесь осталось километров шесть <…> Скоро начнутся городские бои. Будет, не знаю, что дальше. А тут в городе очень тяжело", — отметил боец с позывным "Цыган".

Он добавил, что во время боевого задания не приходится думать о смерти — "едешь, как на работу".

"Не думаешь, что кто-то тебя ранит, по тебе попадет. Едь — отработай и все. Так и стараемся не падать духом", — добавил боец. Он также показал фото большой пробоины в бронетехнике.

Покровское направление

Покровское направление

По информации бойца ВСУ с позывным "Мучной", на Покровском направлении российские войска приступили к штурму Песчаного и уже смогли выйти на его окраины, сейчас этот район — главное направление удара ВС РФ.

"Также россияне атакуют по флангам, и уже началось сражение за Нововасиловку. Также ВС РФ контратакуют и залетают в северную часть н.п. Даченское и уже имеют закрепление! Для стабилизации Покровского направления нужны дополнительные резервы, не те из буса выгрузившиеся, а обученные, которые смогут держать оборону", — отметил боец.

Южнее противник совершил прорыв, который является охватом с юга Новооленовки и с севера Украинки. К обоим этим селам ВС РФ вышли к окрестностям, сейчас за них начнутся бои. Наступать враг будет здесь жестко, для этого он восстановил свои силы и уже ставит целью захватить эти два населенных пункта, уточнил "Мучной".

38 штурмов на Покровском направлении за сутки

"На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Нового Труда, Нововасиловки, Песчаного, Новооленовки, Новопустынки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки", — говорится в публикации Генштаба ВСУ.

Напомним, что войска РФ под Северском бросили в атаку значительные силы.

Также сообщалось, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, говоря о снижении мобилизационного возраста, отметил, что еще достаточно мужчин от 30 до 45 лет.