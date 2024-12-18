Еще достаточно мужчин от 30 до 45 лет: Лубинец о снижении мобилизационного возраста

Омбудсмен отметил, что в текущем году он получил почти 4 тысячи обращений на действия представителей ТЦК, которые граждане считают неправомерными. Больше всего таких заявлений прислали жители Закарпатья.

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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что относится негативно к снижению мобилизационного возраста до 18 лет. В интервью "Украинской правде" омбудсмен отметил, что в Украине есть достаточно большое количество мужчин среднего возраста — от 30 до 45 лет. Они являются наиболее эффективной категорией граждан, которые могут и, наверное, должны воевать.

Дмитрий Лубинец отметил, что по состоянию за 2024 год он получил почти 4 тысячи обращений относительно действий представителей ТЦК и СП, которые граждане Украины считают неправомерными. Среди регионов, где таких обращений больше всего — это Закарпатье, а в Кропивницком их достаточно немного.

"Есть случаи, когда по моему представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого на ВВК признали "полностью здоровым", имеет на самом деле болезнь. В результате этого человека мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность", — добавил омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека высказал мнение, что в этом случае все зависит от руководителя ТЦК: является ли он профессионалом и смог ли он построить работу таким образом, чтобы мобилизация проводилась без нарушений прав человека. В случае нарушений такие ситуации должны максимально быстро решаться.

"В этом году у нас увеличилось количество обращений от действующих военных на действия непосредственных руководителей, командиров. Было отдельное мое общение с руководством Минобороны. Были сделаны выводы, министр реагирует на наши обращения, на наши представления", — отметил Дмитрий Лубинец.

Напомним, что сейчас идут дискуссии о снижении призывного возраста до 18 лет. Пока Запад продолжает настаивать на необходимости омолодить украинскую армию, президент Владимир Зеленский уверяет, что положительных решений по этому вопросу не планируется. Фокус разбирался, почему Украине не избежать снижения призывного возраста.

После вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина не может принять критику от европейцев относительно мобилизационного возраста. Она отметила, что призывы снизить порог — это "неприемлемая позиция".