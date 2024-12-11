Снижение мобилизационного возраста обсуждают и в ЕС: Стефанишина ответила западным чиновникам

Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что Украина не может принять критику от европейцев относительно мобилизационного возраста. Она объяснила, почему призывы снизить порог — это "неприемлемая позиция".

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После сообщения, что Белый дом подталкивает Киев к снижению мобилизационного возраста до 18 лет, в Украине возникла дискуссия о необходимости такого шага. Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина в комментарии "Радио Свобода" 11 декабря сообщила, что этот вопрос поднимался и на встречах с топ-чиновниками ЕС.

"Этот вопрос задавался с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ", — рассказала политик.

По ее словам, Украина не может принять критику относительно возраста новобранцев, ведь отсутствует система планирования, тренировки и оснащения бригад. Стефанишина подчеркнула, что при таких условиях "нельзя такую несостоятельность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине".

Отмечается, что вопрос мобилизационного возраста вице-премьер обсуждала, в частности, с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

"ЕС может сыграть большую роль именно в тренировке украинских военных... Возможности здесь большие — вопрос в планировании", — заявила она.

Стефанишина уточнила, что при условии надлежащего планирования и оснащения мобилизация не будет провоцировать таких дискуссий. Призывы снизить порог призыва до 18 лет она назвала "неприемлемой позицией".

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