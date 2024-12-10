Кого отправляют на фронт штурмовиками: в ТЦК рассказали о распределении мобилизованных (видео)

Представитель военкомата Сергей Монукало объяснил, в каких случаях человека могут отправить на фронт без учений. Также он развеял миф о том, что в определенных областях мобилизация проходит активнее.

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Не все военнообязанные после мобилизации в Украине отправляются на фронт как штурмовики. О том, как происходит распределение, подробно рассказал в интервью "Суспільному" начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

Мобилизация в Украине: кто не проходит учения

Обычно после мобилизации всех отправляют в учебные центры. Сразу на службу могут быть призваны только те, кто служил не более 10 лет назад, был уволен и признан годным по состоянию здоровья. Однако примерно 90% новобранцев проходят учения.

Мобилизация в Украине: кого берут в штурмовики

В штурмовые подразделения, по словам представителя ТЦК, в основном попадает молодежь. Он уточнил, что речь идет о мужчинах в возрасте до 45 лет.

"Люди старше 45 лет — в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск и других структур Сил обороны, таких как пограничники, Национальной гвардии или Государственной службы", — отметил Монукало.

Мобилизация в Украине: от чего зависят объемы призыва

Количество мобилизованных зависит от того, сколько жителей региона стоят на воинском учете. Поэтому, как пояснил военный, может казаться, что в какой-то области призывают в ВСУ меньше людей.

"Сейчас процесс мобилизации автоматизирован с помощью системы "Оберег". Например, в Запорожской области может быть больше воинских частей, которые нужно укомплектовать, чем в Сумской, и это влияет на количество мобилизованных в регионах", — также рассказал он.

Работник ТЦК отметил, что объемы мобилизации зависят от потребности государства. Если есть необходимость укомплектовать определенные подразделения, это делают.

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