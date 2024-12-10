Кого відправляють на фронт штурмовиками: у ТЦК розповіли про розподіл мобілізованих (відео)

Представник військкомату Сергій Монукало пояснив, в яких випадках людину можуть відправити на фронт без навчань. Також він розвіяв міф про те, що в певних областях мобілізація проходить активніше.

Related video

Не усі військовозобов’язані після мобілізації в Україні відправляються на фронт як штурмовики. Про те, як відбувається розподіл, детально розповів в інтерв'ю "Суспільному" начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

Мобілізація в Україні: хто не проходить навчання

Зазвичай після мобілізації усіх відправляють до навчальних центрів. Одразу на службу можуть бути призвані лише ті, хто служив не більш як 10 років тому, був звільнений і визнаний придатним за станом здоров’я. Однак приблизно 90% новобранців проходять навчання.

Мобілізація в Україні: кого беруть у штурмовики

До штурмових підрозділів, зі слів представника ТЦК, здебільшого потрапляє молодь. Він уточнив, що йдеться про чоловіків віком до 45 років.

"Люди старші за 45 років — до підрозділів забезпечення, артилерії, інженерних військ та інших структур Сил оборони, таких як прикордонники, Національної гвардії чи Державної служби", — зауважив Монукало.

Мобілізація в Україні: від чого залежать обсяги призову

Кількість мобілізованих залежить від того, скільки жителів регіону стоять на військовому обліку. Через це, як пояснив військовий, може здаватися, що в якійсь області призивають у ЗСУ менше людей.

"Зараз процес мобілізації автоматизований за допомогою системи "Оберіг". Наприклад, у Запорізькій області може бути більше військових частин, які потрібно укомплектувати, ніж у Сумській, і це впливає на кількість мобілізованих у регіонах", — також розповів він.

Працівник ТЦК наголосив, що обсяги мобілізації залежать від потреби держави. Якщо є потреба укомплектувати певні підрозділи, це роблять.

Нагадаємо, юристка Дар'я Тарасенко пояснила, які категорії військовозобов’язаних можуть оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+" і які тут є обмеження.

Фокус розібрався, як відповідно до законопроєкту №12076 мають ставати на військовий облік 17-річні українці та яке покарання загрожуватиме порушникам нових правил.