Школи не збиратимуть списки 17-річних: як ставати на облік за новим порядком та за що штраф

Щороку у 16-17-річних юнаків є сім місяців, щоб самостійно виконати правила військового обліку і не отримати штраф, ідеться у законопроєкті, який пройшов перше читання у Раді.

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Українців призовного віку зобов'язали самостійно ставати на військовий облік після досягнення 17 років. Якщо цього не зробити вчасно, то єдина можливість виправити порушення — сплатити штраф від 17 тис. грн та особисто прийти у терцентр комплектування (ТЦК). Текст законопроєкту, в якому, серед іншого, ідеться про облік у 17 років, опублікований на порталі Верховної Ради.

Облік у 17 років — деталі

Народні депутати у першому читанні затвердили законопроєкт №12076. У документі є зміни до статті 14, у якій ідеться про взяття на облік призовників. Згідно з рішенням парламентарів (якщо норму затвердять), школи, коледжі, інші навчальні заклади звільняються від обов'язку подавати у військкомати списки молоді віком 17 років. Натомість громадянин повинен самостійно виконати обов'язок і стати на облік у ТЦК, зазначено в законопроєкті.

Як стати на облік у 17 років — основні положення:

встановлення на облік відбувається з 1 січня по 24 липня кожного року і стосується громадян, яким протягом поточного року виповнюється 17 років;

інформація про призовника додається в Єдиний реєстр "Оберіг";

громадянин повинен самостійно надати дані для військового обліку і робить це двома шляхами. Перший шлях — особисто з'явитись у військкомат і надати документи, перелік яких встановлюється Міноборони (паспорт, витяг з реєстру про місце проживання (перебування), свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, довідка про наявний рівень освіти, довідка про місце навчання або роботи (якщо є), довідка про статус ВПО (якщо є), чотири фото 35 на 45 мм). Другий — електронна ідентифікація в електронному кабінеті призовника, тобто — через застосунок "Резерв+".

Облік у 17 років - деталі законопроєкту 12076 Фото: Скриншот

Штраф за порушення правил обліку призовників

У законопроєкті також зазначено причини, які є поважними для відсутності на обліку, і про покарання, якщо не виконати вчасно все необхідне;

поважні причини для не встановлення на облік — хвороби, стихійне лихо, перебування на території РФ або на окупованих територіях. Водночас слід пред'явити документи, які доводять, що людина дійсно не могла ні пройти електронну ідентифікацію, ні прийти особисто;

якщо немає поважних причин і людина не стала на облік вчасно (тобто з 1 січня по 24 липня у рік виповнення 17 років), то це можна зробити лише особисто в ТЦК, сплативши штраф за порушення. Розмір штрафу — від 17 до 25 тис. грн, зазначено в КУпАП, раніше писав Фокус.

Зазначимо, у жовтні Фокус розповів про масовий виїзд за кордон школярів віком 16-17 років, про що заявив міністр освіти Оксен Лісовий. Водночас громадяни, які виїхали за кордон до 18 років, а тепер намагаються отримати паспорт, не можуть цього зробити через проблеми з військовим обліком. Омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив, що іншого способу для отримання паспорта немає, оскільки держава не може робити винятків ні для кого.

Нагадуємо, 5 грудня адвокат Роман Сімутін в коментарі УНІАН перелічив, які категорії чоловіків мають право на виїзд за кордон.