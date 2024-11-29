У Раді пропонують брати на військовий облік жінок: яких категорій це стосується

Жінки можуть подати заяву про бажання пройти базову військову підготовку. Перед її початком їх братимуть на військовий облік призовників. А після — на облік військовозобов'язаних.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки пропонує взяти на військовий облік жінок, які пройшли базову військову службу. Ініціативу, запропоновану урядом, обговорювали 28 листопада на засіданні комітету. Депутати рекомендували ухвалити законопроєкт №12076, що передбачає внесення відповідних змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Як пояснюється в документі, жінки, які виявили бажання проходити базову військову підготовку, спочатку будуть ставати на облік призовників, а після завершення служби — на облік військовозобов’язаних.

Законопроєкт також пропонує спростити процедуру обліку для юнаків, яким виповнилося 17 років. Вони зможуть ставати на облік через електронний кабінет призовника або особисто звернувшись до територіального центру комплектування.

Крім того, документ надає право командирам військових частин, керівникам розвідувальних органів і представникам СБУ видавати накази про призов резервістів та військовозобов’язаних у день мобілізації, із зарахуванням їх до складу військових частин.

Нагадаємо, жінки можуть служити у Збройних силах України лише за власним бажанням. Фокус опублікував перелік категорій українок, які зобов’язані стояти на обліку у ТЦК.

30 жовтня волонтерка Марія Берлінська заявила, що держава повинна посилити рекрутинг жінок до лав ЗСУ. Вона зазначила, розуміє про непопулярність цього рішення, однак переконана, що тільки так Україна може вижити.