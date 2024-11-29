В Раде предлагают брать на воинский учет женщин: каких категорий это касается

Женщины могут подать заявление о желании пройти базовую военную подготовку. Перед ее началом их будут брать на воинский учет призывников. А после — на учет военнообязанных.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предлагает взять на воинский учет женщин, прошедших базовую военную службу. Инициативу, предложенную правительством, обсуждали 28 ноября на заседании комитета. Депутаты рекомендовали принять законопроект №12076, предусматривающий внесение соответствующих изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Как поясняется в документе, женщины, изъявившие желание проходить базовую военную подготовку, сначала будут становиться на учет призывников, а после завершения службы — на учет военнообязанных.

Законопроект также предлагает упростить процедуру учета для юношей, которым исполнилось 17 лет. Они смогут становиться на учет через электронный кабинет призывника или лично обратившись в территориальный центр комплектования.

Кроме того, документ предоставляет право командирам воинских частей, руководителям разведывательных органов и представителям СБУ издавать приказы о призыве резервистов и военнообязанных в день мобилизации, с зачислением их в состав воинских частей.

Напомним, женщины могут служить в Вооруженных силах Украины только по собственному желанию. Фокус опубликовал перечень категорий украинок, которые обязаны стоять на учете в ТЦК.

30 октября волонтер Мария Берлинская заявила, что государство должно усилить рекрутинг женщин в ряды ВСУ. Она отметила, понимает о непопулярности этого решения, однако убеждена, что только так Украина может выжить.