Школы не будут собирать списки 17-летних: как становиться на учет по новому порядку и за что штраф

Ежегодно у 16-17-летних юношей есть семь месяцев, чтобы самостоятельно выполнить правила воинского учета и не получить штраф, говорится в законопроекте, который прошел первое чтение в Раде.

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Украинцев призывного возраста обязали самостоятельно становиться на воинский учет при достижении 17 лет. Если этого не сделать вовремя, то единственная возможность исправить нарушение — уплатить штраф от 17 тыс. грн и лично прийти в терцентр комплектования (ТЦК). Текст законопроекта, в котором, среди прочего, говорится об учете в 17 лет, опубликован на портале Верховной Рады.

Учет в 17 лет — детали

Народные депутаты в первом чтении утвердили законопроект №12076. В документе есть изменения в статью 14, в которой говорится о постановке на учет призывников. Согласно решению парламентариев (если норму утвердят), школы, колледжи, другие учебные заведения освобождаются от обязанности подавать в военкоматы списки молодежи в возрасте 17 лет. Вместо этого гражданин должен самостоятельно выполнить обязанность и стать на учет в ТЦК, указано в законопроекте.

Как стать на учет в 17 лет — основные положения:

постановка на учет происходит с 1 января по 24 июля каждого года и касается граждан, которым в течение текущего года исполняется 17 лет;

информация о призывнике вносится в Единый реестр "Оберіг";

гражданин должен самостоятельно предоставить данные для воинского учета и делает это двумя путями. Первый путь — лично явиться в военкомат и предоставить документы, перечень которых устанавливается Минобороны (паспорт, выписка из реестра о месте жительства (пребывания), свидетельство о рождении, идентификационный код, справка об имеющемся уровне образования, справка о месте учебы или работы (если есть), справка о статусе ВПЛ (если есть), четыре фото 35 на 45 мм). Второй — электронная идентификация в электронном кабинете призывника, то есть — через приложение "Резерв+".

Учет в 17 лет — детали законопроекта 12076 Фото: Скриншот

Штраф за нарушение правил учета призывников

В законопроекте также указаны причины, которые являются уважительными для отсутствия на учете. Кроме того, говорится о наказании, если не выполнить вовремя все необходимое:

уважительные причины для не постановки на учет — болезни, стихийное бедствие, пребывание на территории РФ или на оккупированных территориях. При этом следует предъявить документы, которые доказывают, что человек действительно не мог ни пройти электронную идентификацию, ни прийти лично;

если нет уважительных причин и человек не встал на учет вовремя (то есть с 1 января по 24 июля в год исполнения 17 лет), то на учет можно стать только лично в ТЦК, оплатив штраф за нарушение. Размер штрафа — от 17 до 25 тыс. грн, указано в КУоАП, ранее писал Фокус.

Отметим, в октябре Фокус рассказал о массовом выезде за границу школьников в возрасте 16-17 лет, о чем заявил министр образования Оксен Лисовой. При этом граждане, которые выехали за границу до 18 лет, а теперь пытаются получить паспорт, не могут этого сделать из-за проблем с военным учетом. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил, что другого способа для получения паспорта нет, поскольку государство не может делать исключений ни для кого.

Напоминаем, 5 декабря адвокат Роман Симутин в комментарии УНИАН рассказал, какие категории мужчин имеют право на выезд за границу.