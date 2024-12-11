Зниження мобілізаційного віку обговорюють і в ЄС: Стефанішина відповіла західним чиновникам

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина наголосила, що Україна не може прийняти критику від європейців щодо мобілізаційного віку. Вона пояснила, чому заклики знизити поріг — це "неприйнятна позиція".

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Після повідомлення, що Білий дім підштовхує Київ до зниження мобілізаційного віку до 18 років, в Україні виникла дискусія щодо необхідності такого кроку. Віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина у коментарі "Радіо Свобода" 11 грудня повідомила, що це питання підіймалося й на зустрічах із топчиновниками ЄС.

"Це питання ставили з погляду того, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання задається, тому що в нас є дуже очевидна відповідь", — розповіла політикиня.

З її слів, Україна не може прийняти критику щодо віку новобранців, адже відсутня система планування, тренування й оснащення бригад. Стефанішина наголосила, що за таких умов "не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні".

Зазначається, що питання мобілізаційного віку віцепрем’єрка обговорювала, зокрема, з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом та очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас.

"ЄС може відіграти велику роль саме в тренуванні українських військових… Спроможності тут великі — питання в плануванні", — заявила вона.

Стефанішина уточнила, що за умов належного планування й оснащення мобілізація не провокуватиме таких дискусій. Заклики знизити поріг призову до 18 років вона назвала "неприйнятною позицією".

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