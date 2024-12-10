На фронт с 18 лет: почему Украине не избежать снижения призывного возраста

Дискуссии о снижении призывного возраста до 18 лет не утихают. Пока Запад продолжает настаивать на необходимости омолодить украинскую армию, президент Владимир Зеленский уверяет, что положительных решений по этому вопросу не планируется. Тем не менее военные эксперты считают, что снижения призывного возраста не избежать.

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Еще с конца ноября начались разговоры о якобы принуждении Украины западными партнерами пересмотреть призывной возраст. Позже, 9 декабря представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет все новобранцы будут полностью обеспечены необходимым снаряжением. В свою очередь, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что основной задачей страны должно быть обеспечение армии современной техникой и подготовкой личного состава, а не привлечение молодых солдат для компенсации недостатка ресурсов.

"Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", — ответил Зеленский.

По словам некоторых экспертов, если бы призывали именно с 18-ти лет, обеспечение их необходимым снаряжением могло бы быть осуществлено на должном уровне. Однако возникает вопрос: почему этого не происходит сегодня и почему система мобилизации не может адекватно укомплектовать военные части?

Армия "стариков": какой средний возраст ВСУ

По словам военного эксперта Олега Жданова, на сегодняшний день средний возраст солдат украинской армии уже достиг 45 лет, а по неофициальным данным — даже 50. Такая ситуация сложилась потому, что мобилизация затрагивает самых старших и тех, кто не имеет возможности сопротивляться "бусификации". В частности, речь идет о людях, которые не соответствуют требованиям по физической подготовке или уже имеют проблемы со здоровьем.

"20-30-летние – золотой фонд любой армии. Эти люди являются наиболее эффективной категорией для службы в армии, так как они физически подготовлены, меньше подвержены болезням и могут быстрее адаптироваться к условиям войны. Это подтверждается практикой таких стран, как США, где средний возраст пехоты составляет около 25 лет, а мобилизация лиц старше 35 лет во время войны была запрещена", — говорит Фокусу Жданов.

Но если сравнивать призыв украинской и американской армии стоит сразу учесть, что ключевым является мотивация и вопрос обеспечения бойцов.

"Я думаю, что сам факт, что американцы говорят, что они их (мобилизованных с 18-лет, — ред.) экипируют, это может быть связано с тем, что они, таким образом, частично могут гарантировать максимальное уменьшение потерь во время их применения. Потому что солдат, одетый, экипированный, он менее подвержен влиянию тех же факторов поражения, которые присутствуют на поле боя", — продолжает эксперт.

По словам Жданова западные партнеры настаивали не только на омоложении ВСУ, но и, в первую очередь, на реформе самой системы мобилизации. Но украинские власти упорно делают вид, что проблемы нет и реагируют лишь на острые заявления как о призыве 18-летних, используя эти тезисы в свою пользу.

Пока гудит тема снижения мобилизационного возраста, украинское общество забыло, что совсем недавно обсуждали вопрос расформирования ТЦК, которые так или иначе провалили мобилизационную кампанию. Исчезла из информационного поля и тема мобилизации правоохранителей — пока активно обсуждают предложение Запада о снижении призывного возраста, реальные проблемы остаются в углу, замалчиваются.

Распределение военной помощи: что не так

И тут возникает замкнутый круг: проблемы с личным составом ВСУ поднимаются давно, собственно, поэтому мы и наблюдаем принудительную мобилизацию все еще, и когда Запад предлагает решить их за счет призыва молодежи, украинские власти говорят, что оружие и техника сейчас важнее.

"Мы просим технику и оружие, а партнеры отвечают – "так у вас нет личного состава в боевых бригадах, у вас фронт трещит". И мы тут же говорим, у нас 10 бригад сформировано и у нас нет для них техники. И партнеры в диссонансе, они не понимают, что делать. Есть люди или нет в итоге?!", — рассуждает Жданов.

Сейчас возникает проблема и с распределением техники от партнеров. Предположим, поступает пакет помощи, в котором есть 10 танков. Можно распределить эти танки по танковым батальонам и таким образом компенсировать текущие потери. Это повысит боевой потенциал этих подразделений, улучшая их возможности для выполнения задач. Если у какого-то батальона боеспособность была менее 50%, то добавив три танка, повышается его уровень боеготовности.

"Однако, есть другой вариант: можно эти 10 танков оставить в составе одной роты и направить их в вновь сформированную бригаду. Но это тоже имеет свои сложности. Например, если в батальоне по штату должно быть 33 танка, а мы добавляем только 10, то две другие роты остаются без танков. Получается, что батальон остается небоеспособным и должен ждать, пока поступят оставшиеся танки. В результате возникает неэффективное распределение техники, что приводит к неразберихе в системе поставок и использовании военной помощи", — говорит Жданов.

Основной проблемой является не столько призыв молодых людей, сколько общая недостаточность эффективной организации мобилизации и военного комплектования, что ведет к потерям, неправильному распределению ресурсов и, в конечном итоге, неэффективному ведению войны.

Чтобы ситуация для Украины стала положительной на фронте, придется идти на какие-то меры, и по мнению эксперта, есть вероятного того, что власти все же пойдут на снижение призывного возраста до 21 года.

Напомним, 27 ноября в Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщили, что Вашингтон давит на Украину с требованием рассмотреть снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

30 ноября нардеп Лариса Билозир сообщила, что в Украине можно мобилизовать еще 3,7 миллиона мужчин за 25 лет. Она отметила, что уже призвано на службу 1,2 миллиона человек, забронировано 600 тысяч, а 1,5 миллиона непригодны к службе.