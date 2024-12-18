Ще достатньо чоловіків від 30 до 45 років: Лубінець про зниження мобілізаційного віку

Омбудсмен зазначив, що в поточному році він отримав майже 4 тисячі звернень на дії представників ТЦК, які громадяни вважають неправомірними. Найбільше таких заяв надіслали жителі Закарпаття.

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Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що ставиться негативно до зниження мобілізаційного віку до 18 років. В інтерв'ю "Українській правді" омбудсмен зазначив, що в Україні є достатньо велика кількість чоловіків середнього віку — від 30 до 45 років. Вони є найбільш ефективною категорією громадян, які можуть і, напевно, повинні воювати.

Дмитро Лубінець відзначив, що станом за 2024 рік він отримав майже 4 тисячі звернень щодо дій представників ТЦК і СП, які громадяни України вважають неправомірними. Серед регіонів, де таких звернень найбільше — Закарпаття, а в Кропивницькому їх достатньо небагато.

"Є випадки, коли за моїм поданням зібрали окреме засідання ВЛК, провели повний аналіз і зафіксували, що людина, яку до цього на ВЛК визнали "повністю здоровою", має насправді хворобу. В результаті цього чоловіка мобілізували, але він пішов у ЗСУ виключно в тилове забезпечення, одразу знайшли частину, де йому запропонували конкретну посаду", — додав омбудсмен.

Уповноважений з прав людини висловив думку, що в цьому випадку все залежить від керівника ТЦК: чи є він професіоналом та чи зміг він побудувати роботу так, щоб мобілізація проводилась без порушень прав людини. В разі порушень такі ситуації мають максимально швидко вирішуватись.

"Цього року у нас побільшало звернень від чинних військових на дії безпосередніх керівників, командирів. Було окреме моє спілкування з керівництвом Міноборони. Були зроблені висновки, міністр реагує на наші звернення, на наші подання", — відзначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що наразі точаться дискусії про зниження призовного віку до 18 років. Поки Захід продовжує наполягати на необхідності омолодити українську армію, президент Володимир Зеленський запевняє, що позитивних рішень із цього питання не планується. Фокус розбирався, чому Україні не уникнути зниження призовного віку.

Після віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що Україна не може прийняти критику від європейців щодо мобілізаційного віку. Вона зазначила, що заклики знизити поріг — це "неприйнятна позиція".