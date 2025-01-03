"На окраинах уже идут бои": в Покровске остались только солдаты ВСУ и владельцы магазинов (фото)

ВС РФ давно рассматривает этот суровый промышленный город как стратегическую цель. Шахты Покровска добывают уголь, жизненно важный для сталелитейной промышленности Украины, железнодорожные и автомобильные дороги делают его ключевым транспортным узлом.

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В последние часы 2024 года в Покровске электросеть, длительное время подвергавшаяся воздействию российских беспилотников и артиллерии, вышла из строя. Остающиеся в городе жители отмечали, что 2024-й поначалу был годом надежды, но затем пришлось столкнуться с масштабными разрушениями. Об этом говорилось в после Telegram-канала "Покровськ Online".

Теперь тысячи мирных жителей, которые, по оценкам чиновников, все еще остаются в Покровске, вынуждены зимовать без водоснабжения. Газопроводы, используемые для отопления домов и предприятий, также отключены.

Мужчина идет по разрушенной войной улице в промышленном городе Покровске, 19 декабря 2024 года. За ним — гостиница "Дружба", разрушенная российской ракетой прошлым летом. Когда-то в Покровске проживало 60 000 человек. Теперь он в значительной степени заброшен, а российские войска действуют в полутора километрах от окраин

В публичных заявлениях Генеральный штаб Украины говорит, что самые интенсивные наземные атаки России по всему восточному фронту в настоящее время приходятся на район Покровска — от 30 до 60 в день, некоторые в километре от города.

Светлана Сторожко все еще управляет небольшим продуктовым магазином и кафе.

"Бабушка, возьмите это, — сказала она пожилой женщине, делающей покупки, под грохот артиллерии. — Хлеб будет завтра", — пообещала она покупателям. Кто-то спросил насчет свежести колбасы, и такой обмен репликами, по словам журналистов американского издания NPR, казался пугающе привычным.

На вопрос, почему она еще не эвакуировалась, владелица магазина рассмеялась и призналась, что уже отправила своих домашних животных к друзьям в более безопасное место вдали от фронта. Но она решила еще немного потерпеть.

Светлана Сторожко, владелица небольшого продуктового магазина, пьет кофе у входа в свой магазин в центре Покровска. "Мы верим в Бога и Вооруженные силы Украины", — сказала она, объясняя свое решение остаться в осажденном городе

Но этот выбор сопряжен со все большей опасностью.

"На окраинах уже идут бои", — сказал 41-летний Василий Пипа. Он исполняет обязанности руководителя эвакуационной группы, состоящей из сотрудников полиции со всей Украины. Подразделение "Белые ангелы" помогает гражданским лицам покинуть Покровский военный округ.

Команда волонтеров работает по всему городу и в охваченных боями пригородах, призывая семьи присоединиться к волне перемещенных украинцев. По словам Василия, убедить семьи уехать зачастую трудно, даже когда война у порога.

"Есть семьи, которые вернулись в город даже с детьми, — сказал он. — Мы стараемся быть как психологи, не давить на них, а оставаться рядом и помогать [принять решение об отъезде]".

22-летний Данило Решетняк работает волонтером в благотворительной организации Children New Generation. Он регистрирует людей для эвакуации из Покровска.

Город шахтеров, осада, тысячи погибших

Российское правительство давно рассматривает этот суровый промышленный город как стратегическую цель. Шахты Покровска добывают уголь, который жизненно важен для сталелитейной промышленности Украины. Железнодорожные и автомобильные переезды делают город ключевым транспортным узлом.

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"Институт изучения войны" подсчитал, что Россия потеряла около 3000 солдат убитыми и тяжело ранеными при попытке захватить Покровск в течение двух недель в декабре. Сколько потеряла Украина — неизвестно.

"Украинцы очень и очень осторожны в том, что касается собственных потерь, но обычно следует ожидать, что обороняющаяся сторона несет определенные потери", — объяснил Джордж Баррос, аналитик ISW по вопросам Украины и России. Вместе с тем он признает, что у России преимущество: "Украинцы удерживают большие части территории очень небольшим количеством людей".

Солдат по имени Виталий управлял тяжело бронированной БМП Bradley в городских окрестностях.

"Ситуация достаточно плохая. Хуже всего — это российские дроны", — объяснил он. Используя обсценную лексику, он говорил о российских беспилотниках, которые практически ежечасно сбрасывают гранаты и бомбы. На вопрос о том, удастся ли Украине удержать Покровск, Виталий пожал плечами и сказал, что даже если не получится, то по меньшей мере стоит попытаться.

"Ребята держатся всеми силами"

"Ребята держатся всеми силами", — сказал водитель военной скорой помощи. Он добавил, что некоторые подразделения, защищающие город, "не получают необходимой поддержки".

Сергей, 58 лет (слева) — водитель, фельдшер и командир медицинского подразделения "Акула", входящего в состав 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Его подразделению поручено эвакуировать раненых солдат

"Это политика, — сказал Сергей. — У нас не хватает снарядов и других припасов".

В декабре заменили генерала, который руководил обороной Покровска после того, как он не смог остановить наступление России. Но большинство военных аналитиков говорят, что суровая реальность заключается в том, что армия России просто намного больше, использует больше людей, больше артиллерии, больше снарядов.

Пилот дрона и взрывотехник с позывным "Бабай" держит минометный боеприпас. Он входит в состав подразделения "шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады

"Мы стараемся вывести из строя как можно больше россиян, прежде чем они достигнут наших позиций, — сказал пилот дрон Юрий. — Но иногда их просто слишком много. Удержать невозможно".

Но на данный момент Покровск все еще удерживают украинцы, что является значительным достижением, отмечают авторы публикации.

Джордж Баррос, аналитик ISW, сказал, что в 2024 году Украина была вынуждена отступить. Но Силы обороны также замедлили продвижение России, убивая или раня до 30 000 российских солдат ежемесячно по всему фронту.

"Российская численность личного состава на самом деле весьма ограничена. Россияне изо всех сил пытаются возместить эти 30 000 потерь в месяц, — сказал Баррос. — У них есть система, которая позволяла выдерживать эти потери последние два с половиной года, но она больше не работает".

Женщина с кошкой ожидает эвакуации из Покровска, пока русские наступают на город на востоке Украины

Покровск

Неясно, как долго еще Украина сможет оборонять Покровск. Военные чиновники сообщили журналистам, что российские войска и беспилотники теперь регулярно угрожают главной магистрали в городе, что все больше затрудняет снабжение войск.

Напомним, что боец "Айдара" высказался о снижении призывного возраста до 22 лет.

Также сообщалось, что в Воздушных силах сообщили подробности массированной атаки 3 января.