"Мужчины 50+ не тянут": боец "Айдара" высказался о снижении призывного возраста до 22 лет (видео)

Сержант Александр Колым говорит, что сейчас в 24-й ОШБ "Айдар" приходят новобранцы в основном в возрасте от 20 до 40 лет, а старших мужчин сложнее научить специальности.

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Возраст мобилизации в Украине нужно снизить до 22 лет, а верхнюю границу установить на 52-х, потому что молодежь значительно эффективнее на поле боя, сказал сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Александр Колым утром 3 января в эфире Новости.LIVE.

Относительно идеи снижения мобилизационного возраста сержант высказался одобрительно. По его словам, старшие мужчины хуже переносят нагрузки на передовой.

"Да, поддерживаю. Молодежь проще научить, они быстрее схватывают информацию. В предыдущем подразделении имел возможность быть инструктором и работал с дядьками 50+: они уже не тянут. Тем более в штурмовых подразделениях", — сказал Александр Колым.

По его мнению, оптимальными могли бы быть пределы мобилизационного возраста от 22 до 52 лет. Сейчас в 24-й ОШБ "Айдар" приобщаются бойцы в среднем от 20 до 40.

"Мотивация намного ниже, чем в начале 2022 года. Это зависит от того, как ребята попадают к нам. Мы каждого истории не знаем. Общаемся, даем понять, что у нас не мясные какие-то батальоны. Ребят подготовят, не бросят на произвол судьбы", — сказал Колым.

По словам военного, новобранцы в батальон пока попадают больше путем мобилизации, а рекрутинг сейчас находится на организационном этапе. Уровень подготовки новых бойцов он оценивает как посредственный.

"Хотелось бы, чтобы была подготовка лучше и более специализированной в соответствии с подразделением, в которое они приходят. Есть общая подготовка, где они проходят курс молодого бойца, а дальше уже наши инструкторы подтягивают их под нашу структуру работы на местах", — пояснил сержант.

Напомним, 3 января в польском Управлении по делам иностранцев сообщили, что украинцы в Польше начали получать фейковые повестки от их имени с требованием мобилизоваться на военную службу.

1 января Фокус со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" писал, кого не призовут в 2025 году. В частности это касается граждан, которые имеют право на отсрочку или бронирование.