"Чоловіки 50+ не тягнуть": боєць "Айдару" висловився про зниження призовного віку до 22 років (відео)

Сержант Олександр Колим говорить, що зараз до 24-го ОШБ "Айдар" приходять новобранці здебільшого віком від 20 до 40 років, а старших чоловіків складніше навчити спеціальності.

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Вік мобілізації в Україні потрібно знизити до 22 років, а верхню межу встановити на 52-х, бо молодь значно ефективніша на полі бою, сказав сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Олександр Колим вранці 3 січня в ефірі Новини.LIVE.

Щодо ідеї зниження мобілізаційного віку сержант висловився схвально. За його словами, старші чоловіки гірше переносять навантаження на передовій.

"Так, підтримую. Молодь простіше навчити, вони швидше схоплюють інформацію. В попередньому підрозділі мав змогу бути інструктором і працював із дядьками 50+: вони вже не тягнуть. Тим паче в штурмових підрозділах", — сказав Олександр Колим.

На його думку, оптимальними могли б бути межі мобілізаційного віку від 22 до 52 років. Зараз до 24-го ОШБ "Айдар" долучаються бійці в середньому від 20 до 40.

"Мотивація набагато нижча, ніж на початку 2022 року. Це залежить від того, як хлопці потрапляють до нас. Ми кожного історії не знаємо. Спілкуємося, даємо зрозуміти, що в нас не м'ясні якісь батальйони. Хлопців підготують, не кинуть напризволяще", — сказав Колим.

За словами військового, новобранці до батальйону поки потрапляють більше шляхом мобілізації, а рекрутинг зараз знаходиться на організаційному етапі. Рівень підготовки нових бійців він оцінює як посередній.

"Хотілося б, щоб була підготовка кращою і більш спеціалізованою відповідно до підрозділу, до якого вони приходять. Є загальна підготовка, де вони проходять курс молодого бійця, а далі вже наші інструктори підтягують їх під нашу структуру роботи на місцях", — пояснив сержант.

Нагадаємо, 3 січня в польському Управлінні у справах іноземців повідомили, що українці в Польщі почали отримувати фейкові повістки від їхнього імені з вимогою мобілізуватися на військову службу.

1 січня Фокус із посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" писав, кого не призвуть у 2025 році. Зокрема це стосується громадян, які мають право на відстрочку або бронювання.