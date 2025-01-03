У Польщі українські чоловіки почали отримувати фейкові повістки: що відомо

Українські чоловіки, які перебувають у Польщі, почали отримувати повідомлення з вимогою мобілізуватися на військову службу. У польському Управлінні у справах іноземців пояснюють, що воно не є автором подібних закликів.

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Громадяни України чоловічої статі, які живуть у Польщі, отримують фальшиві листи із закликами пройти військову службу, у яких ухилянтам погрожують юридичною відповідальністю. Про це повідомляють в Управлінні у справах іноземців.

У листах, які розсилаються від імені управління, акцентується на обов'язковому проходженні військової служби у Збройних силах України.

Людям, які відмовляться від мобілізації, нібито погрожують юридичною відповідальністю, включно з арештом та екстрадицією в Україну.

Фальшиве попередження Фото: gov.pl/web/udsc

У відомстві наголошують, що воно не є автором таких повідомлень.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року очільник Міністерства національної оборони Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що в Польщі створили "Український легіон", до якого можуть записатися всі охочі.

23 грудня посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що перший підрозділ "Українського легіону" вже вирушив на війну.

30 листопада Tik-Tok блогера Crawly депортували з Польщі в Україну і закрили в'їзд до Шенгенської зони на 10 років через його провокаційні стріми. Під час одного з прямих ефірів він образив поляків і заявив, що волів би жити в Москві.

Після цього блогер заявив, що подав п'ять позовів проти Польщі до міжнародного суду ЄС. За його словами, країна порушила закони, депортувавши його і намагаючись "усунути на війні в Україні".