В Польше украинские мужчины начали получать фейковые повестки: что известно

Украинские мужчины, находящиеся в Польше, начали получать уведомления с требованием мобилизоваться на военную службу. В польском Управлении по делам иностранцев поясняют, что оно не является автором подобных призывов.

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Граждане Украины мужского пола, живущие в Польше, получают фальшивые письма с призывами пройти военную службу, в которых уклонистам угрожают юридической ответственностью. Об этом сообщают в Управлении по делам иностранцев.

В письмах, которые рассылаются от имени управления, акцентируется на обязательном прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Людям, которые откажутся от мобилизации, якобы угрожают юридической ответственностью, включая арест и экстрадицию в Украину.

Фальшивое предупреждение Фото: gov.pl/web/udsc

В ведомстве подчеркивают, что оно не является автором подобных уведомлений.

Напомним, в октябре 2024 года глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в Польше создали "Украинский легион", в который могут записаться все желающие.

23 декабря посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что первое подразделение "Украинского легиона" уже отправилось на войну.

30 ноября Tik-Tok блогера Crawly депортировали из Польши в Украину и закрыли въезд в Шенгенскую зону на 10 лет из-за его провокационных стримов. Во время одного из прямых эфиров он оскорбил поляков и заявил, что предпочел бы жить в Москве.

После этого блогер заявил, что подал пять исков против Польши в международный суд ЕС. По его словам, страна нарушила законы, депортировав его и пытаясь "устранить на войне в Украине".