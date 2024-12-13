Будет возвращать "доброе имя": украинский блогер, которого выдворили из Польши, подал иск на поляков

Crawly заявил о подаче пяти исков против Польши в международный суд ЕС. По его словам, страна нарушила законы, депортировав его и пытаясь "устранить на войне в Украине".

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23-летний украинский блогер-миллионник Владислав Олейниченко Crawly, которого на днях выдворили из Польши из-за скандальных провокационных видео, решил подать в суд на поляков. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

"Я буду добиваться восстановления моего доброго имени во всех судебных инстанциях, в том числе и в международных. Нами уже сделаны определенные шаги в этом направлении и подготовлены и поданы заявления в вышеназванные органы", — написал он.

Блогер пожаловался, что оказалось, что в Польше, как и когда-то в Советском союзе нет свободы слова и возможности "самовыражаться".

Crawly добавил, что его адвокаты будут в суде отрицать обвинения на его счет польской стороны относительно "попытки дестабилизировать ситуацию" в Польше и работы на спецслужбы РФ в качестве "шпиона".

Crawly заявил о подаче пяти исков против Польши в международный суд ЕС. По его словам, страна нарушила законы, депортировав его и пытаясь "устранить на войне в Украине".

"Поляки ежедневно угрожают мне смертью (кто здесь настоящий нацист?) Польские власти нарушили закон, депортировав меня, чтобы отправить на войну. Моя страница в TikTok заблокирована незаконно, без объяснения причин. Теперь я подаю 5 исков в международный суд ЕС, чтобы достичь справедливости и наказать тех, кто разрушил мою жизнь", — написал Crawly.

Напомним, что 30 ноября Tik-Tok блогера Crawly депортировали из Польши в Украину и закрыли въезд в Шенгенскую зону на 10 лет из-за его провокационных прямых трансляций в торговых центрах и на парковке. Во время одного из стримов он оскорбил поляков и заявил, что предпочел бы жить в Москве. Этими словами заинтересовался Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения и подал заявление в прокуратуру.

Тиктокер в Украину не вернулся, а перебрался в Турцию.