Повертатиме "добре ім'я": український блогер, якого витурили з Польщі, подав позов на поляків

Crawly заявив про подання п'яти позовів проти Польщі до міжнародного суду ЄС. За його словами, країна порушила закони, депортувавши його та намагаючись "усунути на війні в Україні".

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23-річний український блогер-мільйонник Владислав Олейниченко Crawly, якого днями витурили з Польщі через скандальні провокативні відео, вирішив подати до суду на поляків. Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

"Я буду добиватися відновлення мого доброго імені в усіх судових інстанціях, зокрема, і в міжнародних. Нами вже зроблені певні кроки у цьому напрямку і підготовлені і подані заяви у вищеназвані органи", — написав він.

Блогер пожалівся, що виявилося, що в Польщі, як і колись в Радянському союзі немає свободи слова і можливості "самовиражатися".

Crawly додав, що його адвокати будуть в суді заперечувати обвинувачення на його рахунок польської сторони щодо "спроби дестабілізувати ситуацію" в Польщі та роботи на спецслужби РФ у якості "шпигуна".

Crawly заявив про подання п'яти позовів проти Польщі до міжнародного суду ЄС. За його словами, країна порушила закони, депортувавши його та намагаючись "усунути на війні в Україні".

"Поляки щодня погрожують мені смертю. (Хто тут справжній нацист?) Польська влада порушила закон, депортувавши мене, щоб відправити на війну. Моя сторінка в TikTok заблокована незаконно, без пояснення причин. Тепер я подаю 5 позовів до міжнародного суду ЄС, щоб досягти справедливості та покарати тих, хто зруйнував моє життя", – написав Crawly.

Нагадаємо, що 30 листопада Tik-Tok блогера Crawly депортували з Польщі в Україну і закрили в'їзд до Шенгенської зони на 10 років через його провокаційні прямі трансляції в торгових центрах і на парковці. Під час одного зі стрімів він образив поляків і заявив, що волів би жити в Москві. Цими словами зацікавився Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки та подав заяву до прокуратури.

Тіктокер в Україну не повернувся, а перебрався до Туреччини.