Россия выпустила по Украине десятки БПЛА: Воздушные силы сообщили подробности массированной атаки

ВС РФ ударили по Украине более 90 беспилотниками. Подавляющее большинство из них было сбито противовоздушной обороной.

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В ночь на 3 января россияне атаковали украинские города 93-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, которых выпустили из Брянска, Миллерово и Орла. Об этом информируют в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение, как отмечается, отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Уже подтверждено сбитие 60 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 26 имитаторов были локально утеряны, один — в воздухе.

Как информируют в Воздушных силах, зафиксировано несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях. Также сбитые шахеды нанесли ущерб на Киевщине: в нескольких районах повреждены частные дома и авто, есть погибший и пострадавшие.

Черниговская область

В Корюковском районе, как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, в результате падения ударных БпЛА типа "Герань-2" зафиксировали три взрыва. Повреждены два ангара и два грузовых автомобиля.

Сумская область

Как сообщили в Сумской ОГА, сегодня утром, 3 декабря, в результате падения обломков БпЛА поврежден частный жилой дом.

По информации местного издания "Кордон.Медиа", супруги Кузьминых, которые живут в доме, после пожара в результате падения дрона обращались к медикам с отравлением угарным газом.

Дом, куда попал БПЛА

Напомним, в Киевской области из-за падения обломков дрона погиб человек и пострадали 4 человека.