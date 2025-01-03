Росія випустила по Україні десятки БПЛА: Повітряні сили повідомили подробиці масованої атаки

ЗС РФ вдарили по Україні понад 90 безпілотниками. Переважну більшість з них було збито протиповітряною обороною.

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У ніч на 3 січня росіяни атакували українські міста 93-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами, яких випустили із Брянська, Міллерово та Орла. Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад, як зазначається, відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Наразі підтверджено збиття 60 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 26 імітаторів було локаційно втрачено, один — у повітрі.

Як інформують у Повітряних силах, зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також збиті шахеди завдали шкоди на Київщині: у кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто, є загиблий та постраждалі.

Чернігівська область

У Корюківському районі, як повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, внаслідок падіння ударних БпЛА типу "Герань-2" зафіксували три вибухи. Пошкоджено два ангари та два вантажних автомобілі.

Сумська область

Як повідомили у Сумській ОВА, сьогодні вранці, 3 грудня, внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено приватний житловий будинок.

За інформацією місцевого видання "Кордон.Медіа", подружжя Кузьміних, яке мешкає в будинку, після пожежі внаслідок падіння дрона зверталося до медиків з отруєнням чадним газом.

Будинок, куди влучив БПЛА

Нагадаємо, у Київській області через падіння уламків дрона загинув чоловік та постраждало 4 людини.