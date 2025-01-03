РФ атакувала Україну десятками "шахедів": ППО Києва працює по ворожих дронах

Повітряні сили ЗСУ також повідомляли, що ворожі дрони були помічені над Сумською, Чернігівською, Полтавською, Харківською та Донецькою областями.

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Російські окупаційні війська у ніч з 2 на 3 січня запустили по території України десятки ударних безпілотників типу "шахед". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема після опівночі ворожі дрони були помічені над Сумською, Чернігівською, Полтавською, Харківською та Донецькою областями.

Крім того, повідомлялось про рух "шахедів" в напрямку Київської області. А о 4:25 міський голова Києві Віталій Кличко заявив, що у столиці відбивають атаку ворожих дронів.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.

Після 5-ї ранку Повітряні сили ЗСУ оновили інформацію щодо руху ударних безпілотників, зокрема у повідомленні йшлося про:

БпЛА у Сумській області, рухаються в південному напрямку;

БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку;

БпЛА на Київщині, рухаються в південно-західному напрямку;

БпЛА на Житомирщині, рухаються в західному напрямку.

Інформації щодо наслідків ворожої атаки чи постраждалих на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, російський "шахед" майже влучив в Офіс президента під час ранкової атаки на Київ 1 січня 2025 року.

Фокус також писав про те, що окупанти поцілили в будинок, де розташована квартира Олі Полякової.