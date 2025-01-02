Окупанти поцілили в будинок, де розташована квартира Олі Полякової

Оля Полякова поділилася подробицями про наслідки влучання уламка російського "шахеда" в її житловий будинок, де вона не проживала майже чотири роки. Співачка також висловила співчуття загиблим під час цієї атаки.

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Житловий будинок у центрі Києва, частиною якого є квартира співачки Олі Полякової, постраждав унаслідок російської атаки 1 січня. Про це Оля Полякова розповіла у своїх Instagram-історіях, показавши кадри з місця події.

Так, у Печерському районі столиці уламок російського "шахеда" влучив у багатоповерхівку, спричинивши часткові руйнування.

Обстріл Києва Фото: скрін

"Мій будинок об'єднаний із тим, у який прилетіло. Ми були за містом, на щастя… Співчуття загиблій", – написала співачка.

За її словами, новий 2025 рік її сім'я зустрічала у заміському будинку на березі Дніпра.

Відомо, що до своєї квартири в Києві Полякова повернулася у вересні 2024 року після тривалої перерви, під час якої у квартирі проводилися масштабні ремонтні роботи. Раніше співачка скаржилася на аварійний стан будинку на вулиці Інститутській, де в одній із кімнат у 2021 році обвалилася стеля. Наприкінці 2024 року Полякова також зізнавалася, що через загрози російських атак їй доводилося на певний час залишати квартиру й навіть ночувати в готелі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова відреагувала на чутки про свою участь у "Євробаченні".

Крім цього, Фокус писав, що Оля Полякова назвала точну дату завершення війни в Україні.