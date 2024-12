"Мій перший світовий реліз": Полякова відреагувала на чутки про свою участь у "Євробаченні"

Журналіст Слава Дьомін розповів, що співачка може представити на конкурсі іншу країну. Оля Полякова підтвердила, що створила пісню для "Євробачення", та розкрила деталі.

Related video

24 грудня інтерв’юєр Слава Дьомін повідомив, що українська співачка Оля Полякова роздумує над участю в "Євробаченні". Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Однак журналіст зауважив, що йдеться про участь у конкурсі від іншої країни. Згодом він уточнив, що за непідтвердженою інформацією Полякову презентує Європі пісню All for Your Love, яка поєднала дві мови — українську й англійську.

У програмі ЖВЛ Полякова розповіла, що попрацювала з відомим шведським композитором Андерсом Ганссоном, який створював музику з Шер, Вікторією Бекхем та іншими. На All for Your Love його надихнули мотиви народної пісні "Цвіте терен".

"Він хотів зробити таку колаборацію фольклорної й англомовної якоїсь естетики. Він просто каже, заспівай якусь пісню народну. Я просто встала до мікрофона і заспівала "Цвіте терен". Це мій перший світовий реліз", — поділилась співачка.

Проте чутки щодо участі в "Євробаченні" Полякова спростувала.

"Ми з цим автором робили трек для "Євробачення", але з "Євробаченням" не склалося. Тоді ми почали створювати альбом англомовний. Я їздила у Швецію, ми накопичували матеріали. І в нас такий уже альбом є. Я його частково робила у Швеції, частково записувала в Британії, в Лондоні. І ось там трішечки буде інакша Оля Полякова — та, якою я завжди хотіла бути", — розповіла вона.

Оля Полякова про "Євробачення" — з 2:48:24

Зірка повідомила, що альбом вийде у 2025 році.

Нагадаємо, у "Суспільному" опублікували список фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2025". За право представляти Україну боротимуться 10 учасників, телевізійний концерт відбудеться вже 8 лютого.

Продюсерка Ірина Горова розповіла, чи планує українська співачка Надя Дорофєєва виступити від України на "Євробаченні".