Оголошено фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2025"

Десятого учасника українці оберуть у "Дії". Сам фінал відбудеться 8 лютого.

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Стало відомо, хто пройшов до фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2025". Про це повідомляє Суспільне.

Хто змагатиметься за перемогу в Нацвідборі:

Future Culture — Waste My Time;

KHAYAT — HONOR;

KRYLATA — STAY TRUE;

MOLODI — my sea;

Ziferblat — Bird of pray;

Абіє — Дім;

ДК Енергетик — Сіль;

Маша Кондратенко — No time to cry;

Влад Шериф — Wind of change.

Наразі у шортлісті 9 імен, але ще одного фіналіста українці виберуть у "Дії". До 17 січня буде оприлюднено остаточний список музикантів. Десять учасників змагатимуться за право представляти Україну на "Євробаченні-2025".

Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2025"

"Отже, дев'ять фіналістів Нацвідбору 2025 оголошено. Різножанрові й талановиті артисти вже починають готуватися до виступу в фіналі. У вас також буде можливість обрати фіналіста шляхом голосування у "Дії". Одного з одинадцяти", — зазначила музична продюсерка конкурсу Тіна Кароль.

Зазначимо, що фінал Нацвідбору 2025 буде 8 лютого у форматі телевізійного концерту. Саме "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель навесні. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня. Гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.

Нагадаємо, один з учасників Нацвідбору слухає російську музику.

Також Фокус писав про конфлікт між Тіною Кароль та одним з учасників Нацвідбору.