Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя Євробачення 2025

Оголошено фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2025"

євробачення 2025, нацвідбір на євробачення 2025, список фіналістів нацвідбору, тіна кароль, шортліст євробачення
Фото: Eurovision Song Contest/Facebook | Фото ілюстративне

Десятого учасника українці оберуть у "Дії". Сам фінал відбудеться 8 лютого.

Related video

Стало відомо, хто пройшов до фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2025". Про це повідомляє Суспільне.

Хто змагатиметься за перемогу в Нацвідборі:

  • Future Culture — Waste My Time;
  • KHAYAT — HONOR;
  • KRYLATA — STAY TRUE;
  • MOLODI — my sea;
  • Ziferblat — Bird of pray;
  • Абіє — Дім;
  • ДК Енергетик — Сіль;
  • Маша Кондратенко — No time to cry;
  • Влад Шериф — Wind of change.

Наразі у шортлісті 9 імен, але ще одного фіналіста українці виберуть у "Дії". До 17 січня буде оприлюднено остаточний список музикантів. Десять учасників змагатимуться за право представляти Україну на "Євробаченні-2025".

Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2025"

"Отже, дев'ять фіналістів Нацвідбору 2025 оголошено. Різножанрові й талановиті артисти вже починають готуватися до виступу в фіналі. У вас також буде можливість обрати фіналіста шляхом голосування у "Дії". Одного з одинадцяти", — зазначила музична продюсерка конкурсу Тіна Кароль.

Зазначимо, що фінал Нацвідбору 2025 буде 8 лютого у форматі телевізійного концерту. Саме "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель навесні. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня. Гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.

Нагадаємо, один з учасників Нацвідбору слухає російську музику.

Також Фокус писав про конфлікт між Тіною Кароль та одним з учасників Нацвідбору.