Оголошено фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2025"
Десятого учасника українці оберуть у "Дії". Сам фінал відбудеться 8 лютого.
Стало відомо, хто пройшов до фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2025". Про це повідомляє Суспільне.
Хто змагатиметься за перемогу в Нацвідборі:
- Future Culture — Waste My Time;
- KHAYAT — HONOR;
- KRYLATA — STAY TRUE;
- MOLODI — my sea;
- Ziferblat — Bird of pray;
- Абіє — Дім;
- ДК Енергетик — Сіль;
- Маша Кондратенко — No time to cry;
- Влад Шериф — Wind of change.
Наразі у шортлісті 9 імен, але ще одного фіналіста українці виберуть у "Дії". До 17 січня буде оприлюднено остаточний список музикантів. Десять учасників змагатимуться за право представляти Україну на "Євробаченні-2025".
"Отже, дев'ять фіналістів Нацвідбору 2025 оголошено. Різножанрові й талановиті артисти вже починають готуватися до виступу в фіналі. У вас також буде можливість обрати фіналіста шляхом голосування у "Дії". Одного з одинадцяти", — зазначила музична продюсерка конкурсу Тіна Кароль.
Зазначимо, що фінал Нацвідбору 2025 буде 8 лютого у форматі телевізійного концерту. Саме "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель навесні. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня. Гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.
Нагадаємо, один з учасників Нацвідбору слухає російську музику.
Також Фокус писав про конфлікт між Тіною Кароль та одним з учасників Нацвідбору.