Дмитро Однороженко "послав" Тіну Кароль після оголошення списку Нацвідбору на Євробачення-2025

Лідер українського гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко емоційно відреагував на результати Національного відбору на "Євробачення-2025". Артист не потрапив до лонгліста, тож його відповідь на це була різкою — він "послав" продюсерку відбору Тіну Кароль через її коментарі щодо ненормативної лексики в треках.

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Український музикант і лідер гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко емоційно відреагував на оголошення учасників Національного відбору на "Євробачення-2025". Зокрема, у себе в соціальних мережах артист "послав" цьогорічну продюсерку Нацвідбору Євробачення 2024 Тіну Кароль.

Так, ім’я артиста не потрапило до списку 20 співаків, які будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародній арені.

Музичною продюсеркою цьогорічного шоу стала співачка Тіна Кароль, яка після публікації лонгліста звернулася до артистів, що не потрапили на відбір. Вона порадила допрацювати треки та спробувати подати їх наступного року, наголосивши, що деякі композиції не відповідали вимогам конкурсу. Зокрема пісні були або надто довгими, або містили чужі вірші чи ненормативну лексику.

"Чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам Нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року", — заявила Тіна Кароль на сайті "Суспільного".

Дмитро Однороженко, який не потрапив у лонгліст, відреагував на слова Кароль у соцмережі X. Він опублікував заяву Тіни, звернувши увагу на згадку про ненормативну лексику. Вочевидь, у його треку могли бути використані нецензурні вирази. Артист прокоментував це грубим висловом: "Ой та іди на**й". Наразі Тіна Кароль ніяк не прокоментувала висловлювання Однороженка.

Фото: скрін

Хто такий Дмитро Однороженко?

Дмитро Однороженко — український музикант, лідер і фронтмен рок-гурту "Хейтспіч". Гурт став відомим завдяки своєму агресивному стилю, який поєднує елементи хардкору, металу та інших важких жанрів. Музика гурту відзначається важкими гітарними рифами, емоційним вокалом і текстами, які часто містять соціально-політичні й особистісні теми.

Нагадаємо, раніше ми писали, про український Нацвідбір-2025: всі учасники, які спробують потрапити на "Євробачення".