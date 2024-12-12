Український Нацвідбір-2025: всі учасники, які спробують потрапити на Євробачення

Організатори Національного відбору на Євробачення-2025 представили довгий список учасників, серед яких 18 виконавців і гуртів поборються за шанс представити Україну на міжнародній сцені. Серед них — нові імена та вже відомі таланти. Детальніше про кожного — читайте у матеріалі.

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Організатори Національного відбору на Євробачення-2025 оприлюднили довгий список учасників, які поборються за право представити Україну на міжнародній сцені. До списку увійшли 18 виконавців і гуртів, яких обрали з-поміж 369 заявок. У процесі відбору взяла участь Тіна Кароль, музична продюсерка цьогорічного конкурсу. Розповідаємо, хто увійшов у лонгліст і що про них відомо.

1. BRYKULETS

Справжнє ім’я — Олексій Брикулець. Музикант і продюсер, який створює електронну музику. Відомий своїм мінімалістичним стилем і нетиповими експериментами зі звуком. Його композиції часто використовують у рекламі та модних показах. Одна з його помітних робіт — дует із Wellboy у пісні "Перший крок", яка підкреслює його творчий потенціал і прагнення виділятися на українській музичній сцені​.

2. ENLEO

Сценічний псевдонім Леоніда Вільчинського, талановитого музиканта, який впевнено набирає популярність на українській музичній сцені. Його стиль поєднує елементи інді, попу й електроніки. ENLEO відомий своїми емоційними композиціями, що зачіпають глибокі теми та передають особисті переживання.

Артист уже має досвід участі в музичних конкурсах — у 2022 році він увійшов до фіналу українського шоу "Голос країни" у команді Наді Дорофєєвої. Цей проєкт допоміг йому здобути популярність серед широкої аудиторії. Після шоу ENLEO продовжив працювати над власною музикою, випускаючи авторські треки, які завоювали серця слухачів. "Моменти" — один із найбільш впізнаваних треків артиста.

3. FIЇNKA

Українська реп-виконавиця та одна з найяскравіших представниць сучасної української музики, яка поєднує фольклорні мотиви з урбаністичним звучанням. Вона здобула популярність завдяки сміливому стилю, автентичній подачі та вмінню трансформувати традиційні українські образи у сучасному контексті. Відомі пісні FIЇNKA: "Червона рута 2.0" — ремікс на класичний хіт Володимира Івасюка у сучасному виконанні. "Гуцулка" — енергійний трек, який поєднує фольклорні мотиви Карпат із сучасним репом. FIЇNKA експериментує зі звучанням, залишаючи пісню близькою до народних мелодій.

4. Future Culture

Київський музичний колектив, заснований у 2022 році. До складу гурту входять Андрій Литвиненко (ударні), Олексій Руденко (бас-гітара), Андрій Шулаков (гітара), Дар’я Ремез і Олексій Боднар (вокал).

Їхній стиль вирізняється еклектичністю та сміливими музичними експериментами. Future Culture поєднує елементи неосоулу, R’n’B, хіп-хопу, фанку та інших жанрів, створюючи унікальне звучання. Завдяки різнобічності своїх учасників і пристрасті до музики гурт поступово завойовує своє місце на сучасній українській сцені.

5. GRISANA

Молода українська співачка, яка починає впевнено заявляти про себе на вітчизняній музичній сцені. Її творчість поєднує сучасне звучання, глибоку емоційність і вишукану ліричність. GRISANA працює у жанрах поп, електронної музики та соулу. Її композиції вирізняються атмосферним звучанням і текстами, які зачіпають теми кохання, внутрішніх переживань і пошуку себе. Вокал співачки наповнений чуттєвістю, що створює особливу емоційну атмосферу в її піснях.

6. KHAYAT

Андрій Хайат — український співак, автор пісень і один із найяскравіших представників нової хвилі української попмузики. Його стиль вирізняється оригінальним поєднанням сучасної електроніки з елементами етно та фольклору. Вперше заявив про себе широкій аудиторії у 2019 році, ставши учасником шоу "Голос країни". Його унікальний тембр, сміливі музичні експерименти та відданість рідній культурі одразу привернули увагу слухачів.

Після шоу KHAYAT розпочав активну музичну діяльність і випустив кілька синглів та альбомів. Його творчість здобула популярність завдяки самобутньому стилю, який поєднує глибокі українські мотиви та сучасне танцювальне звучання.

KHAYAT також брав участь у Нацвідборі на "Євробачення" у 2020 році з піснею "Call for Love", де посів друге місце, поступившись лише гурту Go_A. Його виступ отримав позитивні відгуки як від журі, так і від глядачів, відзначивши його талант і харизму.

7. KRYLATA

KRYLATA — український музичний гурт, який було засновано 2021 року. Назва гурту вибрана Анастасією Завадською, яка довго не вигадувала сценічний псевдонім — так її назвала сестра в дитинстві, коли привезла плакат із написом "Вперед, моя крилата" на один із численних фестивалів. Це ім’я стало символом внутрішньої сили та енергії, яку гурт вкладає у свою музику.

Перший великий успіх KRYLATA прийшов завдяки треку "Генератор", написаному після пережитого блекауту в столиці. Ця пісня, яка відображала емоційний стан людей під час темних часів, стала популярною в TikTok і здобула величезну популярність серед молодіжної аудиторії. Вона закріпила гурт на музичній карті України, привернувши увагу як до їхнього звуку, так і до глибоких текстів.

8. MOLODI

MOLODI — український гурт, який здобув популярність завдяки своїй унікальній музичній манері, що поєднує інді-поп, електроніку та елементи альтернативного року. Гурт активно працює над розвитком своєї музичної ідентичності та створює музику, яка відображає емоційні переживання, соціальні питання та особисті роздуми. MOLODI був заснований у Києві у 2021 році, й уже з перших виступів здобув увагу завдяки своїй автентичності та емоційності. У складі гурту об'єдналися досвідчені музиканти, кожен із яких приносить свій стиль та енергію в загальну картину звуку.

9. MON FIA

Молода авторка та виконавиця родом з Вінниці. Її музика — це суміш інді-попу, альтернативного та електронного звучання з елементами cinematic. Завдяки своєму унікальному стилю та глибоким текстам, MON FIA здобула популярність серед слухачів, які шукають щось нове і незвичайне у сучасній українській музиці.

Гурт під керівництвом MON FIA створює музику, яка проникає в глибину емоцій, поєднуючи м’які мелодії з більш інтенсивними ритмами. Тематика їхніх пісень часто зосереджена на пошуку самоідентичності та відповіді на складні питання до себе, що робить їхню творчість близькою багатьом слухачам, особливо молоді.

10. Ranrawi

Ranrawi — музична мандрівниця, що подорожує крізь жанри й сенси, збираючи історії та відчуття. Родом з Маріуполя, вона черпає натхнення з багатьох культур та музичних стилів, створюючи унікальний саунд, який поєднує елементи інді, фольку, електроніки та альтернативи. Її музика — це не просто звуки, це спосіб взаємодії зі світом, шлях до самовираження і засіб для подолання життєвих труднощів.

Музика Ranrawi — це яскраве відображення її внутрішнього світу, де кожен трек є емоційною подорожжю, що переживає і трансформує сильні почуття. Вона перетворює свої переживання на красу та мистецтво, які здатні підтримати й надихнути інших. Її пісні часто торкаються тем самоідентичності, пошуку власного місця в світі, а також взаємозв’язку і сили людських почуттів. Виконавиця виводить баланс між світлом і тінню, демонструючи свою здатність впоратися з темними сторонами життя та знаходити світло в найскладніші моменти.

11. Starykova Hrystyna

Співачка з Мирнограда, Донецька область, студентка Київської академії музики ім. Рейнгольда Глієра. Її вокальна кар'єра здобула перші значущі кроки завдяки участі у вокальному проєкті "Голос країни", де вона продемонструвала свій талановитий голос і потенціал, привернувши увагу широкої аудиторії.

Starykova Hrystyna вирізняється унікальним вокальним стилем, що поєднує різні жанри, від класики до сучасних поп-композицій. Завдяки своєму голосу та харизмі, вона швидко стала однією з найбільш перспективних молодих виконавиць на українській сцені.

12. TESLENKO

Олександр Тесленко — молодий виконавець родом із Дніпра, який розпочав свою музичну кар'єру наприкінці 2022 рок. Він неодноразово демонстрував свій вокальний талант на національних сценах. Він брав участь у двох сезонах вокального шоу "Голос країни", де зміг показати свою майстерність і привернути увагу глядачів і суддів. Його вокальний стиль і емоційне виконання дозволили йому здобути прихильність широкої аудиторії. Крім того, Олександр був запрошений як співак у шоу "Танці з зірками", де виступав разом з артисткою KOLA. Цей досвід дозволив йому розширити свою аудиторію та здобути нових прихильників.

13. YAGODY

YAGODY — український гурт, який виник у 2016 році в Львові після того, як Зоряна Дибовська, засновниця проєкту, була змушена залишити рідний Донецьк через воєнні дії. Разом із сином Зоряна переїхала на безпечну територію, і в Львові вона заснувала нову музичну формацію — гурт YAGODY. До її команди приєдналися студентки-актриси, яким вона викладала сценічну мову.

Основною рушійною силою гурту стала саме Зоряна Дибовська, яка поставила перед собою мету дослідити український репертуар через мистецькі домашні експедиції. Окрім того, учасниці гурту вчилися грати на музичних інструментах, що стало важливим етапом розвитку їхньої творчості.

Гурт YAGODY вирізняється своєю оригінальністю та сміливістю в експериментах із жанрами. Вони активно гастролюють Європою, демонструючи свою музику за кордоном, а також організовують благодійні концерти, на яких збирають кошти для допомоги Україні в умовах війни.

14. Ziferblat

Ziferblat — український музичний гурт, який активно експериментує з жанрами та звучаннями, поєднуючи елементи інді-року, поп-року та електронної музики. Колектив став відомим завдяки своєму унікальному стилю, який вражає багатогранністю і глибоким ліризмом. У 2023 році гурт вже мав спробу підкорити національну сцену Єробачення.

Гурт був заснований у 2019 році, і з того часу його творчість привернула увагу слухачів і критиків завдяки оригінальним текстам та неповторному звуку. Ziferblat — це своєрідний творчий простір, який не боїться бути відвертим та чесним у своїх піснях, які зачіпають важливі соціальні та особисті теми.

15. Абіє

Абіє — музичний проєкт Наталії Шевченко, який існує вже сім років. Назва "Абіє" походить від застарілого варіанту українського слова "зненацька", що чудово відображає суть музики та творчості співачки. За цей час Наталія випустила низку синглів та фітів, створивши унікальний звуковий стиль, що поєднує акустичний рок із елементами чуттєвого українського соулу.

Паралельно з музичною кар'єрою, співачка відкрила вокальну студію, де займається навчанням майбутніх талантів. Однак, найбільше публіка почала цінувати Наталію за її активну громадянську позицію. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона активно включилася в волонтерську діяльність. Разом із ініціативою "Культурний Десант" співачка регулярно працює в гарячих точках на фронті, допомагаючи військовим та місцевим жителям на Запоріжжі, Херсонщині та Харківщині.

16. "ДК Енергетик"

"ДК Енергетик" — український музичний гурт, який здобув популярність завдяки своєму унікальному звучанню та енергійним виступам. Гурт був створений кілька років тому, і з того часу швидко став одним із представників нового покоління української рок- та поп-музики. Стиль колективу об’єднує елементи року, попу, а також інші жанри, що дозволяє "ДК Енергетик" привертати увагу широкої аудиторії. Їхні пісні вирізняються емоційністю, запальністю та відвертістю, що робить кожен виступ гурту справжнім святом для шанувальників.

17. Маша Кондратенко

Маша Кондратенко — українська співачка та авторка пісень, яка стала популярною завдяки своїй емоційній та чуттєвій музиці. Вона розпочала свою кар'єру в музичній індустрії в молодому віці і з того часу не припиняє дивувати своїх слухачів новими творами, що поєднують елементи поп-музики та сучасного інді-звучання.

Маша відома своїм особливим підходом до музики — її композиції часто досліджують теми кохання, самоідентичності та життєвих змін. Вона активно працює над створенням авторських пісень, у яких кожен акорд несе глибокий емоційний заряд.

Маша Кондратенко брала участь у багатьох конкурсах та музичних проєктах, серед яких вона отримала визнання. Її музика активно звучить на українських радіостанціях, а сама співачка зібрала не одну аудиторію на своїх концертах.

18. МУАЯД

Український співак з Одеси, який з дитинства стикався з різними культурами, адже його родина переїхала до Сирії одразу після його народження, а потім повернулася до України. Він став відомим завдяки перемозі в українському музичному проєкті "Співають всі!".

Муаяд активно бере участь у всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсах, серед яких "Чорноморські ігри", "Українська пісня", "Молода Галичина" та багато інших, здобуваючи визнання та підтримку публіки.

19. "Слухай Сашу"

Олександра Гончарук, відома під сценічним псевдонімом Слухай Сашу, — композиторка, сонграйтерка та співачка з Києва. Її творчість переважно представлена в стилі інді-поп, але Олександра активно експериментує з різними жанрами та звучаннями.

Олександра володіє багатьма музичними інструментами, серед яких особливо виділяється скрипка, яку вона часто використовує у своїх композиціях. Крім того, останні два роки вона займається написанням музики до серіалів та фільмів, що додатково розширює її музичну палітру та можливості.

20. Влад Шериф

Влад Шериф — співак, автор пісень, блогер та режисер музичних кліпів з Харкова. Його творчість поєднує музику, відео-мистецтво та інноваційний підхід до кожного проєкту.

Влад активно працює в музичній індустрії, зокрема став режисером музичного кліпу для фіналістки Національного відбору на Євробачення-2024 ANKA на пісню "Палала", що принесло йому популярність у музичному середовищі.

Він також був учасником вокального шоу "Голос країни 13", де продемонстрував свій вокальний талант. Окрім цього, Влад працював бек-вокалістом для таких відомих артисток, як alyona alyona та Jerry Heil, а також брав участь у Національному відборі на Євробачення-2024.

Хто потрапить у фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025"?

У цьогорічному Національному відборі на "Євробачення" участь подали 369 заявок, з яких 232 — сольні виконавці, а 72 — гурти. Наразі триває процес прослуховувань, під час якого визначать 9 фіналістів.

Однак цього року з’явилася ще одна можливість для учасників лонглиста. Ті, хто не потрапить до основного складу фіналістів, можуть узяти участь у рейтинговому онлайн-голосуванні, яке визначить ще одного претендента на перемогу. Таким чином, у фіналі буде 10 виконавців.

Коли відбудеться фінал?

Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025" запланований на лютий 2025 року. Подія пройде у форматі телевізійного концерту, який транслюватимуть наживо.

Переможця оберуть за результатами голосування глядачів та журі. Цього року склад журі також зможуть обирати глядачі шляхом онлайн-голосування.

Що відомо про "Євробачення-2025"?

"Євробачення" — це найбільший пісенний конкурс у світі. У 2024 році перемогу здобув шведський виконавець Немо із піснею The Code, завдяки чому право на проведення конкурсу 2025 року отримала Швейцарія. Подія відбудеться у місті Базель.

Відбір учасника від України цього року курує співачка й авторка пісень Тіна Кароль, яка стала новою музичною продюсеркою Нацвідбору. Вона замінила Дмитра Шурова (Pianoбой), який займав цю позицію впродовж останніх двох років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що DREVO засмутився, що Тіна Кароль стала продюсеркою нацвідбору на Євробачення-2025.

Крім цього, Фокус писав, "Євробачення-2025": де та коли відбудеться пісенний конкурс.