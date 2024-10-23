"Вона — не музикантка": DREVO засмутився, що Тіна Кароль стала продюсеркою нацвідбору на Євробачення-2025 (відео)

За словами Drevo, у Тіни Кароль немає досвіду музичного продюсування Євробачення, тому співак засмутився, коли дізнався, що саме вона буде відповідати за цьогорічний нацвідбір на пісенний конкурс.

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Українська співачка Тіна Кароль буде гіршим продюсером національного відбору на Євробачення-2025, ніж торішній продюсер Дмитро Шуров, бо вона не є музиканткою. Про це в інтерв'ю М1 заявив український виконавець DREVO (справжнє ім'я — Максим Дерев'янчук).

Інтерв'ю DREVO каналу М1

"Я бачив, що продюсеркою стала Тіна Кароль. Дмитро Шуров мій друг. Я навіть трошки засмутився. Але нічого: Тіна Кароль, так Тіна Кароль", — сказав DREVO.

Він пояснив, що Дмитро Шуров вже двічі був музичним продюсером нацвідбору на Євробачення та сам є музикантом, на відміну від Тіни Кароль.

"Він вже два рази був, а вона — нуль. Вона — не музикантка. Дмитро Шуров — музикант, а вона — ні. Хто Тіні Кароль пише музику? У неї ж не всі в її авторстві. Якщо я не помиляюсь, в неї sound-продюсери завжди були", — наголосив DREVO.

Він також підкреслив, що для Євробачення кожного року потрібні декілька важливих та популярних імен, тому було б логічно та "прикольно", якби цього разу на відбір подала заявку Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna Фото: З відкритих джерел

Водночас DREVO зауважив, що сам хотів би більше займатись музикою, ніж постійно ходити на нацвідбір.

"Напевно, ніхто не хотів би мати кліше й ходити кожного року на Євробачення. Найкраще — це робити музику", — зазначив DREVO.

Хто такий DREVO

Максим Дерев'янчук, більш відомий як DREVO — український співак, автор і виконавець власних пісень.

Він став фіналістом Нацвідбору на "Євробачення-2024". У фіналі він виконав композицію "Endless Chain" та із сімома балами посів 9 місце.

Наразі хлопець навчається в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

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