"Она — не музыкантка": DREVO расстроился, что Тина Кароль стала продюсером нацотбора на Евровидение-2025 (видео)

По словам Drevo, у Тины Кароль нет опыта музыкального продюсирования Евровидения, поэтому певец расстроился, когда узнал, что именно она будет отвечать за нынешний нацотбор на песенный конкурс.

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Украинская певица Тина Кароль будет худшим продюсером национального отбора на Евровидение-2025, чем прошлогодний продюсер Дмитрий Шуров, потому что она не является музыкантом. Об этом в интервью М1 заявил украинский исполнитель DREVO (настоящее имя — Максим Деревянчук).

Интервью DREVO каналу М1

"Я видел, что продюсером стала Тина Кароль. Дмитрий Шуров мой друг. Я даже немножко расстроился. Но ничего: Тина Кароль, так Тина Кароль", — сказал DREVO.

Он пояснил, что Дмитрий Шуров уже дважды был музыкальным продюсером нацотбора на Евровидение и сам является музыкантом, в отличие от Тины Кароль.

"Он уже два раза был, а она — ноль. Она — не музыкантка. Дмитрий Шуров — музыкант, а она — нет. Кто Тине Кароль пишет музыку? У нее же не все в ее авторстве. Если я не ошибаюсь, у нее sound-продюсеры всегда были", — подчеркнул DREVO.

Он также подчеркнул, что для Евровидения каждый год нужны несколько важных и популярных имен, поэтому было бы логично и "прикольно", если бы на этот раз на отбор подала заявку Klavdia Petrivna.

Клавдия Петровна Фото: Из открытых источников

В то же время DREVO отметил, что сам хотел бы больше заниматься музыкой, чем постоянно ходить на нацотбор.

"Наверное, никто не хотел бы иметь клише и ходить каждый год на Евровидение. Лучше всего — это делать музыку", — отметил DREVO.

Кто такой DREVO

Максим Деревянчук, более известный как DREVO — украинский певец, автор и исполнитель собственных песен.

Он стал финалистом Нацотбора на "Евровидение-2024". В финале он исполнил композицию "Endless Chain" и с семью баллами занял 9 место.

Сейчас парень учится в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

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