"Я срывалась": MamaRika публично рассказала о проблемах с алкоголем (видео)

По словам украинской певицы, в юности у нее были так называемые "алкогольные периоды" и жизнь фактически становилась на паузу. Когда она смогла побороть зависимость — все наладилось во всех аспектах.

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Известная украинская певица Анастасия Середа, известная под псевдонимом MamaRika, призналась, что у нее были ранее серьезные проблемы с алкоголем. Об этом она рассказала в интервью опубликованном на YouTube-канале "Рожева пранама".

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По ее словам, в детстве она постоянно видела, как отец выпивает и артистка его охарактеризовала как "алкоголика со стажем". Этот негативный пример привел к тому, что алкогольные соблазны в юности всегда преследовали девушку.

"Когда я срывалась на вот эти алкогольные периоды, у меня стопорилось полностью все: начиная от творчества, заканчивая личной жизнью. Я была в полной яме эмоциональной. Ну, то есть это минус полный, я заходила в минус. Когда я выгребала из этих состояний, у меня сразу все шло вверх", — заявила MamaRika.

Для того, чтобы избавиться от вредной привычки, артистка решила углубиться в медитации. Они ей дали понять, что "когда ты пьешь — ты нагребаешь на себя очень плохую карму и очень быстро". Более того, даже бокал шампанского сказывается на состоянии девушки и начинаются проблемы с голосовыми связками, а в силу профессии — это один из источников ее заработка. Она даже брала аскезу для того, чтобы отказаться от пагубной привычки на год, но в итоге это затянулось на 3 года. За это время жизнь наладилась во всех аспектах.

"Мне даже тут вселенная пытается объяснить: чувиха, тебе нельзя употреблять алкоголь, у тебя есть пример, стоп. Я о том, что это очень пагубная история. Она очень сильно уничтожает на уровне кармическом и так далее. И нагребает очень много проблем", — продолжила MamaRika.

Напомним, 5 апреля сообщалось, что MamaRika призналась о больших проблемах в отношениях. По ее словам, они с мужем Сергеем Середой оказались на грани развода, однако не сдались и предприняли все для того, чтобы сохранить брак.