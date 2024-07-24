MamaRika резко высказалась о Таисии Повалий и Потапе (видео)

Певица с мужем Сергеем Середой были приглашены в студию развлекательного шоу. MamaRika откровенно рассказала о своем отношении к некоторым украинским артистам.

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Украинская певица MamaRika рассказала, что столкнулась с осуждением из-за хейта своей коллеги, певицы Таисии Повалий. На YouTube-канале развлекательного шоу NABARI Анастасия Кочетова (настоящее имя исполнительницы) призналась, что некоторые ее подписчики до сих пор защищают коллаборантку.

Известно, что бывшая народная артистка Украины Таисия Повалий накануне полномасштабного вторжения сбежала в Российскую Федерацию, где получила гражданство страны-агрессора и публично поддержала войну против нашей Родины. Предательскую позицию певицы осудили многие ее коллеги и простые украинцы, но, как оказалось, не все.

"Таюся — к*нченая голова. Я это не раз говорила, и даже кто-то там, еще дожили люди, которые защищали ее. Я была в шоке. С ней я бы точно не захотела записать фит", — заявила MamaRika. "Насте в комменты писали: "Как ты смеешь на Повалий", — добавил муж певицы Сергей Середа.

Также певица резко высказалась о звезде украинского шоу-бизнеса Потапе, который накануне российского вторжения оказался в Испании. Артистка высмеяла рэпера и продюсера, проживающего за границей, назвав его "говяжьей ногой" и "испанским говяжим хамоном".

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Напомним, 10 апреля Фокус писал о том, что MamaRika намекнула на развод с мужем после почти 10 лет отношений. В последнее время среди звездных пар наблюдается тенденция разводов, поэтому поклонники предположили, что в семье MamaRika и Сергей Середа также мог произойти разрыв.