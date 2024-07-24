MamaRika різко висловилася про Таїсію Повалій і Потапа (відео)

Співачка з чоловіком Сергієм Середою були запрошені до студії розважального шоу. MamaRika відверто розповіла про своє ставлення до деяких українських артистів.

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Українська співачка MamaRika розповіла, що зіткнулася із засудженням через хейт своєї колеги, співачки Таїсії Повалій. На YouTube-каналі розважального шоу NABARI Анастасія Кочетова (справжнє ім'я виконавиці) зізналася, що деякі її підписники досі захищають колаборантку.

Відомо, що колишня народна артистка України Таїсія Повалій напередодні повномасштабного вторгнення втекла в Російську Федерацію, де набула громадянства країни-агресора і публічно підтримала війну проти нашої Батьківщини. Зрадницьку позицію співачки засудили багато її колег і простих українців, але, як виявилося, не всі.

"Таюся — к*нченая голова. Я це не раз говорила, і навіть хтось там, ще дожили люди, які захищали її. Я була в шоці. З нею я б точно не захотіла записати фіт", — заявила MamaRika. "Насті в коменти писали: "Як ти смієш на Повалій", — додав чоловік співачки Сергій Середа.

Також співачка різко висловилася про зірку українського шоу-бізнесу Потапа, який напередодні російського вторгнення опинився в Іспанії. Артистка висміяла репера та продюсера, який проживає за кордоном, назвавши його "яловичою ногою" та "іспанським яловичим хамоном".

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Нагадаємо, 10 квітня Фокус писав про те, що MamaRika натякнула на розлучення з чоловіком після майже 10 років стосунків. Останнім часом серед зіркових пар спостерігається тенденція розлучень, тому шанувальники припустили, що в сім'ї MamaRika і Сергія Середи також міг статися розрив.