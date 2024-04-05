"На грани разрыва...": MamaRika призналась, что в ее семье проблемы (видео)

MamaRika и Сергей Суббота в стсоунках уже около 10 лет. Пара воспитывает сына. Однако, по словам певицы, сейчас они переживают сложный этап в отношениях.

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34-летняя украинская певица MamaRika, настоящее имя Анастасия Середа (Кочетова) подтвердила, что у нее проблемы в семье и она на грани разрыва со своим 33-летним мужем Сергеем Середой. Откровенное признание о личной жизни певица опубликовала у себя в Инстаграм.

"На грани разрыва... Народ, мы всегда честны с вами и не хотим ничего скрывать. Любые отношения в какой-то момент исчерпывают себя это взрослая жизнь. Наша семья проживает сверхсложные времена, и так как сейчас нас не качало никогда!", — написала MamaRika.

По ее словам, все сложные моменты в жизни она всегда переносит в песни, так случилось и в этот раз. Она написала песню, которая получила название "Кто-то уходит".

"Это трек об опыте, который мы когда-то пережили, и уже все хорошо. К сожалению, нет. Все происходит прямо сейчас, в этот момент, в эту секунду. Вся наша боль и все конфликты вылились в эту работу. Уверена, она отзовется в сердцах многих, потому что такие кризисы проживает множество семей, множество пар. Очень трудно держаться в таких условиях, в которых мы живем. Кто-то страдает молча, кто-то пытается спасти ситуацию. Мы с Сергеем не хотим сдаваться, и стараемся делать все, что в наших силах, чтобы сохранить то, что мы имеем", — добавила MamaRika.

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MamaRika также призвала другие пары, которые также проживают сложный этап в жизни не отпускать своих самых дорогих и бороться за них. Она отметила, что сейчас очень много семей переживают это, поэтому важно знать и понимать, что вы не одни и это ок быть не ок.

Конечно подписчики певицы откликнулись на ее откровенность: "У нас с мужем тоже были сложности но из-за выгорания на фоне войны-не было сил думать как бороться,и я начала думать о разрыве,но так получилось ,что он через несколько дней умер после нашего разговора, неожиданно. Я до сих пор жалею(1,5 лет прошло) ... Лучше бороться,находить силы, обниматься,психолог, и держаться кучки!!!", "Расстаться легче всего, а сохранить отношения это большой труд двух людей", "Держитесь и не отпускайте друг друга. До последнего держитесь", "Только не вы.....держитесь, боритесь", "Мы пару месяцев назад преодолели — это трансформация семьи, смотрите друг на друга со стороны любви, а не со стороны раны и будет легче понять, как вам действовать", "Да ну. Не может такое быть. Вы нереальные. Берегите ваш семейный огонь, не дайте ему угаснуть. Вы все переживете вместе".

Напомним, ранее мы писали, известная певица намекнула на развод с мужем после почти 10 лет отношений. Кроме этого, Фокус писал, Виталий Козловский показал единственное свадебное фото и рассказал, когда на самом деле женился.