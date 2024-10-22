"Я зривалася": MamaRika публічно розповіла про проблеми з алкоголем (відео)

За словами української співачки, в юності у неї були так звані "алкогольні періоди" і життя фактично ставало на паузу. Коли вона змогла побороти залежність — усе налагодилося в усіх аспектах.

Related video

Відома українська співачка Анастасія Середа, відома під псевдонімом MamaRika, зізналася, що у неї були раніше серйозні проблеми з алкоголем. Про це вона розповіла в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Рожева пранама".

Дивитися з: 30:30

За її словами, в дитинстві вона постійно бачила, як батько випиває, і артистка його охарактеризувала як "алкоголіка зі стажем". Цей негативний приклад призвів до того, що алкогольні спокуси в юності завжди переслідували дівчину.

"Коли я зривалася на ось ці алкогольні періоди, у мене стопорилося повністю все: починаючи від творчості, закінчуючи особистим життям. Я була в повній ямі емоційній. Ну, тобто це мінус повний, я заходила в мінус. Коли я вигрібала з цих станів, у мене відразу все йшло вгору", — заявила MamaRika.

Для того, щоб позбутися шкідливої звички, артистка вирішила заглибитися в медитації. Вони їй дали зрозуміти, що "коли ти п'єш — ти нагрібаєш на себе дуже погану карму і дуже швидко". Ба більше, навіть келих шампанського позначається на стані дівчини і починаються проблеми з голосовими зв'язками, а через професію — це одне з джерел її заробітку. Вона навіть брала аскезу для того, щоб відмовитися від згубної звички на рік, але в підсумку це затягнулося на 3 роки. За цей час життя налагодилося в усіх аспектах.

"Мені навіть тут всесвіт намагається пояснити: чувиха, тобі не можна вживати алкоголь, у тебе є приклад, стоп. Я про те, що це дуже згубна історія. Вона дуже сильно знищує на рівні кармічному і так далі. І нагрібає дуже багато проблем", — продовжила MamaRika.

Нагадаємо, 5 квітня повідомлялося, що MamaRika зізналася про великі проблеми у стосунках. За її словами, вони з чоловіком Сергієм Середою опинилися на межі розлучення, проте не здалися і зробили все для того, щоб зберегти шлюб.