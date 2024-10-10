Тіна Кароль в образі денім з'явилася на прем'єрі фільму "Підйомна сила" (фото)

Тіна Кароль обрала вдалий образ для виходу у світ. Як пояснила стилістка, артистка обрала трендовий цієї осені образ.

Related video

Українська співачка Тіна Кароль з’явилася на допрем’єрному показі документального екшену "Підйомна сила" про українських авіаторів. Для публічного виходу у світ артистка обрала стильний образ з деніму. Фокус звернувся за коментарем до персональної стилістки Яни Ткаченко, яка оцінила зовнішній вигляд Тіни Кароль для виходу на публіку.

Так, на співачці були одягнені джинси з тонким паском коричневого кольору та сорочку денім з застібнутим до шиї коміром. Волосся Тіна Кароль залишила розпущеним злегка підібравши передні пасма.

Тіна Кароль в образі денім Фото: KIRILL AVRAMENKO

За словами Яни Ткаченко, образ Тіни Кароль дуже вдало відповідає останнім трендам, зокрема, цієї осені тотал денім серед них. Зачіска Тіни також дуже доречно обрана і підкреслює її образ. Як наголосила стилістка, така зачіска ще й омолоджує артистку на років пʼять точно.

Однак, все ж, на думку стилістки, в образі Тіни Кароль було б доречним замінити її ремінь. Крім цього, за словами Яни Ткаченко, було б доречно додати аксесуар поверх застібнутої до горла сорочки, тоді б образ був завершений.

"Ще б я змінила? Це пасок. Він тонкий. Ремінь повинен бути 3-3,5 см А для джинсів навіть ширший — до 5 см. Також, зараз сорочку застібають на всі ґудзики, до шиї. Можна було б додати ще прикрасу поверх сорочки прямо під комір. Це міг би бути шкіряний шнурок, брошка тощо", — пояснила стилістка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що як пройшла зіркова прем'єра "Підйомної сили" на якій з'явився Володимир Кличко, Сергій Притула та багато інших зіркових гостей.

Крім цього, Фокус писав, що Володимир Кличко вперше за довгий час з'явився на публіці.