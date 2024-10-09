Володимир Кличко та Тіна Кароль: як пройшла зіркова прем'єра "Підйомної сили" (фото)

Прем'єра фільму про українських гелікоптерів зібрала зіркових гостей на червоній доріжці.

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Українська співачка Тіна Кароль, боксер Володимир Кличко, громадський діяч та актор Сергій Притула та багато інших публічних людей побували на допрем’єрному показі фільму "Підйомна сила". Подія відбулася у кінотеатрі "Оскар" вчора, 8 жовтня, на які побував і Фокус.

Фільм про авіацію української армії створили режисер Олександр Стратієнко, авіатор Тімур Фаткуллін та команда Aerotim.

Відомо, що в сюжеті фільму розповідається про роботу українських пілотів і пілотес, які виконують свою роботу в умовах повномасштабної війни. Документальний фільм екшн знятий на реальних подіях і в реальному житті, ба більше всі кадри були зафільмовані у період виконання реальних бойових завдань під час українсько-російської війни.

Цікаво, що так звані актори, це реальні герої фільму, яких не підбирали для фільму, вони дійсно виконують цю роботу щоденно, адже нині боронять Україну на фронті. У сюжеті розповідається кілька історій героїв, які вони реально проживали.

Відомо, що робота над документальним екшеном тривала протягом року. До стрічки увійшли як сміливі операції авіаторів, так і їхні особисті історії, що відкриває глядачам пілотів з іншого боку.

Вже з 10 жовтня фільм можна буде побачити в усіх кінотеатрах України.

Євген Галич Фото: KIRILL AVRAMENKO

Гузема Валерія та Тімур Фаткуллін Фото: KIRILL AVRAMENKO

Володимир Кличко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Тіна Кароль та Євген Галич на прем'єрі Підйомної сили Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ольга Мартиновська Фото: KIRILL AVRAMENKO

Слава Соломко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Любомир Левицький Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олександр Стратієнко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Тімур Фаткуллін Фото: KIRILL AVRAMENKO

інфлуенсер Ігор Донських Фото: KIRILL AVRAMENKO

Катя Тейлор (зліва) Фото: KIRILL AVRAMENKO

Сергій Притула Фото: KIRILL AVRAMENKO

Женя Галич та Тіна Кароль Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ксенія Купрієнко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Жан Беленюк Фото: KIRILL AVRAMENKO

Володимир Кличко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Сергій Притула Фото: KIRILL AVRAMENKO

Євген Пронін Фото: KIRILL AVRAMENKO

Лідія Новоселецька Фото: KIRILL AVRAMENKO

Нагадаємо, раніше ми писали, що Женя Галич і зірки "Жіночого кварталу" прийшли на прем'єру фільму "Джокер: Божевілля на двох".

Крім цього, Фокус писав, що Марина Боржемська і Надія Матвєєва: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Мегалополіс".