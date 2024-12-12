Украинский Нацотбор 2025: все участники, которые попытаются попасть на Евровидение

Организаторы Национального отбора на "Евровидение-2025" представили длинный список участников, среди которых 18 исполнителей и групп поборются за шанс представить Украину на международной сцене. Среди них — новые имена и уже известные таланты. Подробнее о каждом — читайте в материале.

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Организаторы Национального отбора на "Евровидение-2025" обнародовали длинный список участников, которые поборются за право представить Украину на международной сцене. В список вошли 18 исполнителей и групп, которых выбрали из 369 заявок. В процессе отбора участвовала Тина Кароль, музыкальный продюсер нынешнего конкурса. Рассказываем, кто есть в лонглисте и что о них известно.

1. BRYKULETS

Настоящее имя — Алексей Брикулец. Музыкант и продюсер, который создает электронную музыку. Известен своим минималистичным стилем и нетипичными экспериментами со звуком. Его композиции часто используют в рекламе и модных показах. Одна из его заметных работ — дуэт с Wellboy в песне "Первый шаг", которая подчеркивает его творческий потенциал и стремление выделяться на украинской музыкальной сцене.

2. ENLEO

Сценический псевдоним Леонида Вильчинского, талантливого музыканта, который уверенно набирает популярность на украинской музыкальной сцене. Его стиль сочетает элементы инди, попа и электроники. ENLEO известен своими эмоциональными композициями, затрагивающими глубокие темы и передающими личные переживания.

Артист уже имеет опыт участия в музыкальных конкурсах — в 2022 году он вошел в финал украинского шоу "Голос страны" в команде Нади Дорофеевой. Этот проект помог ему получить популярность среди широкой аудитории. После шоу ENLEO продолжил работать над собственной музыкой, выпуская авторские треки, которые завоевали сердца слушателей. "Моменты" — один из самых узнаваемых треков артиста.

3. FIЇNKA

Украинская рэп-исполнительница и одна из самых ярких представительниц современной украинской музыки, которая сочетает фольклорные мотивы с урбанистическим звучанием. Она получила известность благодаря смелому стилю, аутентичной подаче и умению трансформировать традиционные украинские образы в современном контексте. Известные песни FIЇNKA: "Червона рута 2.0" — ремикс на классический хит Владимира Ивасюка в современном исполнении. "Гуцулка" — трек, который сочетает фольклорные мотивы Карпат с современным рэпом. FIЇNKA экспериментирует со звучанием, оставляя песню близкой к народным мелодиям.

4. Future Culture

Киевский музыкальный коллектив, основанный в 2022 году. В состав группы входят Андрей Литвиненко (ударные), Алексей Руденко (бас-гитара), Андрей Шулаков (гитара), Дарья Ремез и Алексей Боднар (вокал).

Их стиль отличается эклектичностью и смелыми музыкальными экспериментами. Future Culture сочетает элементы неосоула, R'n'B, хип-хопа, фанка и других жанров, создавая уникальное звучание. Благодаря разносторонности своих участников и страсти к музыке группа постепенно завоевывает свое место на современной украинской сцене.

5. GRISANA

Молодая украинская певица, которая начинает уверенно заявлять о себе на отечественной музыкальной сцене. Ее творчество сочетает современное звучание, глубокую эмоциональность и изысканную лиричность. GRISANA работает в жанрах поп, электронной музыки и соула. Ее композиции отличаются атмосферным звучанием и текстами, которые затрагивают темы любви, внутренних переживаний и поиска себя. Вокал певицы наполнен чувственностью, что создает особую эмоциональную атмосферу в ее песнях.

6. KHAYAT

Андрей Хайат — украинский певец, автор песен и один из самых ярких представителей новой волны украинской поп-музыки. Его стиль отличается оригинальным сочетанием современной электроники с элементами этно и фольклора. Впервые заявил о себе широкой аудитории в 2019 году, став участником шоу "Голос страны". Его уникальный тембр, смелые музыкальные эксперименты и преданность родной культуре сразу привлекли внимание слушателей.

После шоу KHAYAT начал активную музыкальную деятельность и выпустил несколько синглов и альбомов. Его творчество получило популярность благодаря самобытному стилю, который сочетает глубокие украинские мотивы и современное танцевальное звучание.

KHAYAT также участвовал в Нацотборе на "Евровидение" в 2020 году с песней "Call for Love", где занял второе место, уступив лишь группе Go_A. Его выступление получило положительные отзывы как от жюри, так и от зрителей, подчеркнув его талант и харизму.

7. KRYLATA

KRYLATA — украинская музыкальная группа, которая была основана в 2021 году. Название группы было выбрано Анастасией Завадской, которая долго не придумывала сценический псевдоним — так ее назвала сестра в детстве, когда привезла плакат с надписью "Вперед, моя крылатая" на один из многочисленных фестивалей. Это имя стало символом внутренней силы и энергии, которую группа вкладывает в свою музыку.

Первый большой успех KRYLATA пришел благодаря треку "Генератор", написанному после пережитого блэкаута в столице. Эта песня, которая отражала эмоциональное состояние людей во время темных времен, стала популярной в TikTok и обрела огромную популярность среди молодежной аудитории. Она закрепила группу на музыкальной карте Украины, привлекая внимание как к их звуку, так и к глубоким текстам.

8. MOLODI

MOLODI — украинская группа, которая получила известность благодаря своей уникальной музыкальной манере, сочетающей инди-поп, электронику и элементы альтернативного рока. Группа активно работает над развитием своей музыкальной идентичности и создает музыку, которая отражает эмоциональные переживания, социальные вопросы и личные размышления. MOLODI был основан в Киеве в 2021 году, и уже с первых выступлений получил внимание благодаря своей аутентичности и эмоциональности. В составе группы объединились опытные музыканты, каждый из которых приносит свой стиль и энергию в общую картину звука.

9. MON FIA

Молодая автор и исполнительница родом из Винницы. Ее музыка — это смесь инди-попа, альтернативного и электронного звучания с элементами cinematic. Благодаря своему уникальному стилю и глубоким текстам, MON FIA получила популярность среди слушателей, которые ищут что-то новое и необычное в современной украинской музыке.

Группа под руководством MON FIA создает музыку, которая проникает в глубину эмоций, сочетая мягкие мелодии с более интенсивными ритмами. Тематика их песен часто сосредоточена на поиске самоидентичности и ответы на сложные вопросы к себе, что делает их творчество близким многим слушателям, особенно молодежи.

10. Ranrawi

Ranrawi — музыкальная путешественница, которая путешествует сквозь жанры и смыслы, собирая истории и ощущения. Родом из Мариуполя, она черпает вдохновение из многих культур и музыкальных стилей, создавая уникальный саунд, который сочетает элементы инди, фолка, электроники и альтернативы. Ее музыка — это не просто звуки, это способ взаимодействия с миром, путь к самовыражению и средство для преодоления жизненных трудностей.

Музыка Ranrawi — это яркое отражение ее внутреннего мира, где каждый трек является эмоциональным путешествием, переживающим и трансформирующим сильные чувства. Она превращает свои переживания в красоту и искусство, которые способны поддержать и вдохновить других. Ее песни часто касаются тем самоидентичности, поиска собственного места в мире, а также взаимосвязи и силы человеческих чувств. Исполнительница выводит баланс между светом и тенью, демонстрируя свою способность справиться с темными сторонами жизни и находить свет в самые сложные моменты.

11. Starykova Hrystyna

Певица из Мирнограда, Донецкая область, студентка Киевской академии музыки им. Ее вокальная карьера обрела первые значимые шаги благодаря участию в вокальном проекте "Голос страны", где она продемонстрировала свой талантливый голос и потенциал, привлекая внимание широкой аудитории.

Starykova Hrystyna отличается уникальным вокальным стилем, сочетающим различные жанры, от классики до современных поп-композиций. Благодаря своему голосу и харизме, она быстро стала одной из самых перспективных молодых исполнительниц на украинской сцене.

12. TESLENKO

Александр Тесленко — молодой исполнитель родом из Днепра, который начал свою музыкальную карьеру в конце 2022 года. Он неоднократно демонстрировал свой вокальный талант на национальных сценах. Он участвовал в двух сезонах вокального шоу "Голос страны", где смог показать свое мастерство и привлечь внимание зрителей и судей. Его вокальный стиль и эмоциональное исполнение позволили ему снискать расположение широкой аудитории. Кроме того, Александр был приглашен как певец в шоу "Танцы со звездами", где выступал вместе с артисткой KOLA. Этот опыт позволил ему расширить свою аудиторию и получить новых поклонников.

13. YAGODY

YAGODY — украинская группа, которая возникла в 2016 году во Львове после того, как Зоряна Дыбовская, основательница проекта, была вынуждена покинуть родной Донецк из-за военных действий. Вместе с сыном Зоряна переехала на безопасную территорию, и во Львове она основала новую музыкальную формацию — группу YAGODY. К ее команде присоединились студентки-актрисы, которым она преподавала сценический язык.

Основной движущей силой группы стала именно Зоряна Дыбовская, которая поставила перед собой цель исследовать украинский репертуар через художественные домашние экспедиции. Кроме того, участницы группы учились играть на музыкальных инструментах, что стало важным этапом развития их творчества.

Группа YAGODY отличается своей оригинальностью и смелостью в экспериментах с жанрами. Они активно гастролируют по Европе, демонстрируя свою музыку за рубежом, а также организуют благотворительные концерты, на которых собирают средства для помощи Украине в условиях войны.

14. Ziferblat

Ziferblat — украинская музыкальная группа, которая активно экспериментирует с жанрами и звучаниями, сочетая элементы инди-рока, поп-рока и электронной музыки. Коллектив стал известным благодаря своему уникальному стилю, который поражает многогранностью и глубоким лиризмом. В 2023 году группа уже имела попытку покорить национальную сцену Еровидения.

Группа была основана в 2019 году, и с тех пор ее творчество привлекло внимание слушателей и критиков благодаря оригинальным текстам и неповторимому звуку. Ziferblat — это своеобразное творческое пространство, которое не боится быть откровенным и честным в своих песнях, которые затрагивают важные социальные и личные темы.

15. Абие

Абие — музыкальный проект Натальи Шевченко, который существует уже семь лет. Название "Абие" происходит от устаревшего варианта украинского слова "неожиданно", что прекрасно отражает суть музыки и творчества певицы. За это время Наталья выпустила ряд синглов и фитов, создав уникальный звуковой стиль, сочетающий акустический рок с элементами чувственного украинского соула.

Параллельно с музыкальной карьерой, певица открыла вокальную студию, где занимается обучением будущих талантов. Однако, больше всего публика начала ценить Наталью за ее активную гражданскую позицию. После полномасштабного вторжения России в Украину она активно включилась в волонтерскую деятельность. Вместе с инициативой "Культурный Десант" певица регулярно работает в горячих точках на фронте, помогая военным и местным жителям в Запорожье, Херсонской и Харьковской областях.

16. "ДК Энергетик"

"ДК Энергетик" — украинская музыкальная группа, которая получила известность благодаря своему уникальному звучанию и энергичным выступлениям. Группа была создана несколько лет назад, и с тех пор быстро стала одним из представителей нового поколения украинской рок- и поп-музыки. Стиль коллектива объединяет элементы рока, попа, а также другие жанры, что позволяет "ДК Энергетик" привлекать внимание широкой аудитории. Их песни отличаются эмоциональностью, зажигательностью и откровенностью, что делает каждое выступление группы настоящим праздником для поклонников.

17. Маша Кондратенко

Маша Кондратенко — украинская певица и автор песен, которая стала популярной благодаря своей эмоциональной и чувственной музыке. Она начала свою карьеру в музыкальной индустрии в молодом возрасте и с тех пор не прекращает удивлять своих слушателей новыми произведениями, сочетающими элементы поп-музыки и современного инди-звучания.

Маша известна своим особым подходом к музыке — ее композиции часто исследуют темы любви, самоидентичности и жизненных изменений. Она активно работает над созданием авторских песен, в которых каждый аккорд несет глубокий эмоциональный заряд.

Маша Кондратенко участвовала во многих конкурсах и музыкальных проектах, среди которых она получила признание. Ее музыка активно звучит на украинских радиостанциях, а сама певица собрала не одну аудиторию на своих концертах.

18. Муаяд

Украинский певец из Одессы, который с детства сталкивался с разными культурами, ведь его семья переехала в Сирию сразу после его рождения, а затем вернулась в Украину. Он стал известным благодаря победе в украинском музыкальном проекте "Поют все!".

Муаяд активно участвует во всеукраинских и международных вокальных конкурсах, среди которых "Черноморские игры", "Украинская песня", "Молодая Галичина" и многие другие, получая признание и поддержку публики.

19. "Слушай Сашу"

Александра Гончарук, известная под сценическим псевдонимом "Слухай Сашу", — композитор, сонграйтерка и певица из Киева. Ее творчество преимущественно представлено в стиле инди-поп, но Александра активно экспериментирует с различными жанрами и звучаниями.

Александра владеет многими музыкальными инструментами, среди которых особенно выделяется скрипка, которую она часто использует в своих композициях. Кроме того, последние два года она занимается написанием музыки к сериалам и фильмам, что дополнительно расширяет ее музыкальную палитру и возможности.

20. Влад Шериф

Влад Шериф — певец, автор песен, блогер и режиссер музыкальных клипов из Харькова. Его творчество сочетает музыку, видео-искусство и инновационный подход к каждому проекту.

Влад активно работает в музыкальной индустрии, в частности стал режиссером музыкального клипа для финалистки Национального отбора на Евровидение-2024 ANKA на песню "Палала", что принесло ему популярность в музыкальной среде.

Он также был участником вокального шоу "Голос страны 13", где продемонстрировал свой вокальный талант. Кроме этого, Влад работал бэк-вокалистом для таких известных артисток, как alyona alyona и Jerry Heil, а также участвовал в Национальном отборе на Евровидение-2024.

Кто попадет в финал Нацотбора на "Евровидение-2025"?

В нынешнем Национальном отборе на "Евровидение" участие подали 369 заявок, из которых 232 — сольные исполнители, а 72 — группы. Сейчас идет процесс прослушиваний, во время которого определят 9 финалистов.

Однако в этом году появилась еще одна возможность для участников лонглиста. Те, кто не попадет в основной состав финалистов, могут принять участие в рейтинговом онлайн-голосовании, которое определит еще одного претендента на победу. Таким образом, в финале будет 10 исполнителей.

Когда состоится финал?

Финал Нацотбора на "Евровидение-2025" запланирован на февраль 2025 года. Событие пройдет в формате телевизионного концерта, который будут транслировать вживую.

Победителя выберут по результатам голосования зрителей и жюри. В этом году состав жюри также смогут выбирать зрители путем онлайн-голосования.

Что известно о "Евровидении-2025"?

"Евровидение" — это крупнейший песенный конкурс в мире. В 2024-м победу одержал швейцарский исполнитель Немо с песней The Code, благодаря чему право на проведение конкурса 2025 года получила Швейцария. Событие состоится в городе Базель.

Отбор участника от Украины в этом году курирует певица и автор песен Тина Кароль, которая стала новым музыкальным продюсером Нацотбора. Она заменила Дмитрия Шурова (Ріапобой), который занимал эту позицию в течение последних двух лет.

Напомним, ранее мы писали, что DREVO расстроился, что Тина Кароль стала продюсером нацотбора на Евровидение-2025.

Кроме этого, Фокус писал, "Евровидение-2025": где и когда состоится песенный конкурс.