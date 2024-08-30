"Євробачення-2025": де та коли відбудеться пісенний конкурс

У пісенному конкурсі Євробачення-2024 перемогу здобула Швейцарія. Саме ця країна прийматиме у себе 69-й пісенний конкурс.

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Пісенний конкурс Євробачення-2025, яке відбудеться у Швейцарії, проведуть у місті Базель. Результати голосування повідомили на офіційній сторінці Євробачення.

В процесі відбору SRG-SSR для визначення господаря 69-го пісенного конкурсу Євробачення боролися два міста — Базель і Женева. У результаті голосування саме Базель прийматиме учасників Євробачення-2025.

Дата проведення Євробачення-2025

69-й пісенний конкурс "Євробачення" заплановано на другий-третій тиждень травня. Перший півфінал відбудеться у вівторок, 13 травня, другий півфінал — у четвер, 15 травня, а гранд-фінал відбудеться у суботу, 17 травня.

Місце проведення Євробачення-2025

Конкурс проходитиме на арені St. Jakobshalle, розташованій у Мюнхенштайні, поблизу Базеля. Якобсхалле, яке в основному використовувалося для спортивних і концертних заходів у закритих приміщеннях, спочатку було відкрито у вересні 1976 року з місткістю 9 000 осіб. Після реконструкції приміщення тепер може вмістити до 12 400 глядачів і прийняло численні концерти та спортивні заходи, зокрема чоловічий тенісний турнір Swiss Indoors.

Заяви щодо Євробачення 2025

Мартін Остердал, виконавчий супервайзер пісенного конкурсу Євробачення, сказав: "ЄВС радіє тому, що Базель було обрано містом-господарем для пісенного конкурсу Євробачення 2025. Конкурс зародився у Швейцарії в Лугано ще в 1956 році і це чудово — повернути його на батьківщину майже через 70 років".

Конрадін Крамер, президент уряду Базеля, сказав: "Для Базеля велика честь приймати найбільшу у світі подію живої музики! Ми з нетерпінням чекаємо цієї фантастичної можливості представити Базель світові як космополітичне місто культури в серці Європи. Як відкрите місто в прикордонному трикутнику Німеччини, Франції та Швейцарії, ми щодня долаємо кордони всіх видів. Це ідеально пасує до пісенного конкурсу Євробачення. Ми вже з нетерпінням чекаємо наших гостей із усієї Європи: ласкаво просимо до Базеля!"

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про небінарного співака Nemo.

Крім цього, Фокус писав, що переможець "Євробачення 2024" Nemo виступить з концертом у Києві.