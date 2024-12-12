Дмитрий Однороженко "послал" Тину Кароль после объявления списка Нацотбора на Евровидение-2025

Лидер украинской группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко эмоционально отреагировал на результаты Национального отбора на "Евровидение-2025". Артист не попал в лонглист, и его ответ на это был резким — он "послал" продюсера отбора Тину Кароль из-за ее комментариев относительно ненормативной лексики в треках.

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Украинский музыкант и лидер группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко эмоционально отреагировал на объявление участников Национального отбора на "Евровидение-2025". В частности, у себя в социальных сетях артист"послал" нынешнего продюсера Нацотбора Евровидения 2024 Тину Кароль.

Так, имя артиста не попало в список 20 певцов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на международной арене.

Музыкальным продюсером нынешнего шоу стала певица Тина Кароль, которая после публикации лонглиста обратилась к артистам, не попавшим на отбор. Она посоветовала доработать треки и попробовать подать их в следующем году, отметив, что некоторые композиции не соответствовали требованиям конкурса. В частности, песни были или слишком длинными, или содержали чужие стихи или ненормативную лексику.

"Немало сильных песен не попали в список участников из-за несоответствия правилам Нацотбора. А именно: были изданы или исполнялись ранее, длиннее трех минут, имели часть чужих стихов или ненормативную лексику. Мой совет: если песня не была опубликована ранее, пожалуйста, доработайте ее и подайте свою заявку в следующем году", — заявила Тина Кароль на сайте "Суспільного".

Дмитрий Однороженко, который не попал в лонглист, отреагировал на слова Кароль в соцсети X. Он опубликовал заявление Тины, обратив внимание на упоминание о ненормативной лексике. Очевидно, в его треке могли быть использованы нецензурные выражения. Артист прокомментировал это грубым выражением: "Ой да иди на**й". Сейчас Тина Кароль никак не прокомментировала высказывания Однороженко.

Фото: скрин

Кто такой Дмитрий Однороженко?

Дмитрий Однороженко — украинский музыкант, лидер и фронтмен рок-группы "Хейтспич". Группа стала известной благодаря своему агрессивному стилю, который сочетает элементы хардкора, металла и других тяжелых жанров. Музыка группы отмечается тяжелыми гитарными рифами, эмоциональным вокалом и текстами, которые часто содержат социально-политические и личностные темы.

Напомним, ранее мы писали, об украинском Нацотборе-2025: все участники, которые попытаются попасть на "Евровидение".