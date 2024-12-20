Объявлены финалисты Нацотбора на "Евровидение-2025"

Десятого участника украинцы выберут в "Дії". Сам финал состоится 8 февраля.

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Стало известно, кто прошел в финал Нацотбора на "Евровидение-2025". Об этом сообщает Суспільне.

Кто будет соревноваться за победу в Нацотборе:

Future Culture — Waste My Time;

KHAYAT — HONOR;

KRYLATA — STAY TRUE;

MOLODI — my sea;

Ziferblat — Bird of pray;

Абіє — Дім;

ДК Енергетик — Сіль;

Маша Кондратенко — No time to cry;

Влад Шериф — Wind of change.

Сейчас в шортлисте 9 имен, но еще одного финалиста украинцы выберут в "Дії". До 17 января будет обнародован окончательный список музыкантов. Десять участников будут соревноваться за право представлять Украину на "Евровидении-2025".

Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2025"

"Итак, девять финалистов Нацотбора 2025 объявлены. Разножанровые и талантливые артисты уже начинают готовиться к выступлению в финале. У вас также будет возможность выбрать финалиста путем голосования в "Дії". Одного из одиннадцати", — отметила музыкальный продюсер конкурса Тина Кароль.

Отметим, что финал Нацотбора 2025 будет 8 февраля в формате телевизионного концерта. Само "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель весной. Полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 13 и 15 мая. Гранд-финал пройдет на арене St. Jakobshalle 17 мая.

Напомним, один из участников Нацотбора слушает российскую музыку.

Также Фокус писал о конфликте между Тиной Кароль и одним из участников Нацотбора.