Объявлены финалисты Нацотбора на "Евровидение-2025"
Десятого участника украинцы выберут в "Дії". Сам финал состоится 8 февраля.
Стало известно, кто прошел в финал Нацотбора на "Евровидение-2025". Об этом сообщает Суспільне.
Кто будет соревноваться за победу в Нацотборе:
- Future Culture — Waste My Time;
- KHAYAT — HONOR;
- KRYLATA — STAY TRUE;
- MOLODI — my sea;
- Ziferblat — Bird of pray;
- Абіє — Дім;
- ДК Енергетик — Сіль;
- Маша Кондратенко — No time to cry;
- Влад Шериф — Wind of change.
Сейчас в шортлисте 9 имен, но еще одного финалиста украинцы выберут в "Дії". До 17 января будет обнародован окончательный список музыкантов. Десять участников будут соревноваться за право представлять Украину на "Евровидении-2025".
"Итак, девять финалистов Нацотбора 2025 объявлены. Разножанровые и талантливые артисты уже начинают готовиться к выступлению в финале. У вас также будет возможность выбрать финалиста путем голосования в "Дії". Одного из одиннадцати", — отметила музыкальный продюсер конкурса Тина Кароль.
Отметим, что финал Нацотбора 2025 будет 8 февраля в формате телевизионного концерта. Само "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель весной. Полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 13 и 15 мая. Гранд-финал пройдет на арене St. Jakobshalle 17 мая.
Напомним, один из участников Нацотбора слушает российскую музыку.
Также Фокус писал о конфликте между Тиной Кароль и одним из участников Нацотбора.