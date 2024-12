Один из участников Нацотбора оскандалился из-за российской музыки

После объявления лонглиста претендентов на Национальный отбор на "Евровидение-2025", ENLEO попал под критику за свой музыкальный выбор.

Related video

Никита Леонтьев, известный под псевдонимом ENLEO, который стал одним из претендентов на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2025", нарвался на критику из-за признания, что он слушает российских исполнителей. Об этом стало известно 3 декабря, когда блогер Kiri опубликовал видео в TikTok, на котором спросил ENLEO, слушает ли он россиян.

Так, после объявления лонглиста претендентов 11 декабря, в сети начало активно распространяться, что ENLEO до сих пор иногда слушает музыку российских артистов, несмотря на три года войны. В частности, на видео артист признался, что недавно слушал рэпера Oxxxymiron, ведь тот выступает против войны и даже донатил в поддержку ВСУ.

"Это песни, которые я слушал до войны. Oxxxymiron против войны, и, кажется, он даже донатил на ВСУ", — отметил ENLEO.

Исполнитель также продемонстрировал свой плейлист, на котором, кроме Oxxxymiron, были треки белорусской группы ЛСП и российского певца Markul, что еще больше подчеркнуло его выбор.

Признание ENLEO вызвало споры в сети: часть слушателей не разделяет его взгляды, другие же отмечают, что это просто ностальгия по прошлому.

Что известно об ENLEO

Никита Леонтьев, известный под псевдонимом ENLEO, родом из Мариуполя. Его музыкальная карьера началась с переводов популярных песен, получивших популярность в соцсетях. Наибольшую популярность артисту принесли каверы на хиты "Another Love" Тома Оделла ("Другая любовь") и "Take Me to Church" Hozier ("Веди меня в храм").

В ноябре 2023 года ENLEO выпустил дебютный альбом "Молодость", который содержит девять авторских треков.

Также напоминаем,что вокруг Национального отбора уже произошел еще один скандал — лидер группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко эмоционально отреагировал на то, что не попал в лонглист, и в грубой форме обратился к продюсеру шоу Тине Кароль.