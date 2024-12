Один із учасників Нацвідбору оскандалився через російську музику

Після оголошення лонгліста претендентів на Національний відбір на "Євробачення-2025", ENLEO потрапив під критику за свій музичний вибір.

Related video

Микита Леонтьєв, відомий під псевдонімом ENLEO, який став одним із претендентів на участь у Національному відборі на "Євробачення-2025", нарвався на критику через зізнання, що він слухає російських виконавців. Про це стало відомо 3 грудня, коли блогер Kiri опублікував відео у TikTok, на якому запитав ENLEO, чи слухає він росіян.

Так, після оголошення лонгліста претендентів 11 грудня, в мережі почало активно ширитися, що ENLEO досі іноді слухає музику російських артистів, попри три роки війни. Зокрема, на відео артист зізнався, що нещодавно слухав репера Oxxxymiron, адже той виступає проти війни і навіть донатив на підтримку ЗСУ.

"Це пісні, які я слухав до війни. Oxxxymiron проти війни і, здається, він навіть донатив на ЗСУ", — зазначив ENLEO.

Виконавець також продемонстрував свій плейліст, на якому, окрім Oxxxymiron, були треки білоруського гурту ЛСП та російського співака Markul, що ще більше підтвердило його вибір.

Зізнання ENLEO викликало суперечки в мережі: частина слухачів не поділяє його погляди, інші ж зазначають, що це просто ностальгія за минулим.

Що відомо про ENLEO

Микита Леонтьєв, відомий під псевдонімом ENLEO, родом із Маріуполя. Його музична кар'єра розпочалася з перекладів популярних пісень. Найбільшу популярність артисту принесли кавери на хіти "Another Love" Тома Оделла ("Інша любов") та "Take Me to Church" Hozier ("Веди мене в храм").

У листопаді 2023 року ENLEO випустив дебютний альбом "Молодість", який містить дев'ять авторських треків.

Також нагадуємо, що навколо Національного відбору вже стався ще один скандал — лідер гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко емоційно відреагував на те, що не потрапив до лонгліста, і в грубій формі звернувся до продюсерки шоу Тіни Кароль.