Jay-Z убив кузена і торгував наркотиками: стали відомі похмурі подробиці про чоловіка Бейонсе

Відомого репера та продюсера звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Він заперечує всі звинувачення.

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Jay-Z застрелив свого брата і був підлітком-торговцем креком. Тепер його звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчини разом із репером Шоном "Дідді" Комбсом. Також виявилося, що в нього є позашлюбний син. Про це пише Daily Mail.

У розлогій заяві, опублікованій у неділю ввечері, Jay-Z (справжнє ім'я Шон Картер) виступив із промовою на свій захист, заперечуючи звинувачення в тому, що він разом із Шоном "Дідді" Комбсом зґвалтував 13-річну дівчинку на вечірці після церемонії вручення премії VMA у 2000 році. У позові також ідеться, що при цьому був присутній ще один чоловік, ім'я якого не називають.

Фото: Getty

Журналісти зазначають, що заява чоловіка Бейонсе була настільки сумбурною, що стало зрозуміло: він не обговорив її публікацію зі своєю командою адвокатів і піарників.

Назвавши ці звинувачення "спробою шантажу", Jay-Z обмовив Тоні Бузбі, адвоката, який подав позов, а потім доклав усіх зусиль, щоб виставити себе жертвою.

"Єдине, що мене засмучує, — це моя сім'я. Нам із дружиною доведеться посадити наших дітей... і пояснити їм жорстокість і жадібність людей", — повідомив Jay-Z.

Джей Зі, Бейонсе та Шон "Дідді" Комбс Фото: Getty Images

Однак у його минулому, яке репер-мільярдер не афішує, було достатньо й того, й іншого. Хоча він каже, що "вибрався" з Брукліна, де дотримуються "суворих кодексів" і "захищають дітей", у самого Jay-Z було злочинне минуле.

Jay-Z кинув школу та, за його власним зізнанням, у 13 років став торговцем наркотиками. Він роками продавав крек у своїй спільноті.

У 2009 році він сказав Опрі Вінфрі, що "наркоторговці були для мене зразками для наслідування", і що, коли йому було 12 років, він застрелив свого 16-річного кузена.

У жовтні 2001 року Jay-Z визнав себе винним у нанесенні ножових поранень у плече і живіт своєму конкуренту-продюсеру Ленсу "Уну" Рівері (спочатку він заперечував ці напади) 1999 року в нью-йоркському клубі Kit Kat.

Ось що сказав Jay-Z у суді після кількох місяців заяви про свою невинність: "Я вдарив ножем Ленса Ріверу. Я взяв на себе відповідальність за свої дії". Він отримав три роки умовно.

Однак 2023 року Рівера раптово заявив, що тієї ночі Jay-Z безумовно не завдавав йому ножових поранень — хоча Джей згадав цей інцидент у своїй книзі 2010 року "Розшифровано", визнавши, що втратив контроль.

Також він відмовився пройти тест на батьківство Райміра Саттертвейта. Його мати заявила в підписаній 2015 року заяві, що вона зійшлася з репером, коли йому було 22 роки, а їй лише 16.

Жодні спроби Саттертуейта або його матері законно провести тест на батьківство не увінчалися успіхом. Jay-Z послідовно заперечував будь-які звинувачення в тому, що він є батьком "незаконнонароджених дітей".

Також має місце дивний інцидент 2014 року, коли сестра Бейонсе, дружини Jay-Z, побила його в ліфті. Соланж накинулася на нього, але не говорила про подію, навіть коли відеозапис став надбанням громадськості. Бейонсе відреагувала треком "Flawless", у якому співається про ліфт "з мільярдом доларів".

Соланж Ноулз побила Джей-Зі в ліфті

Фанати вважають, що Соланж була в люті через те, що Джей-Зі зраджував її знамениту сестру.

До речі, мама Бейонсе Тіна Ноулз, відома як "Міс Тіна", поставила лайк під публікацією в Instagram, у якій повідомлялося про звинувачення її зятя у зґвалтуванні, а потім швидко заявила, що її акаунт зламали.

Тепер у скандалі виявилася замішаною ще одна суперзірка: Дженніфер Лопес. У той час Джей Ло зустрічалася з Дідді та була сфотографована з ним у вечір ймовірного зґвалтування, як на самій церемонії, так і на вечірці. Вона кричала на Шона "Дідді" Комбса і вдарила його. У соцмережах вважають, що вона могла знати про зґвалтування.

Нагадаємо, після звинувачень у зґвалтуванні Jay-Z з'явився на прем'єрі фільму "Муфаса" в супроводі усміхненої Бейонсе і своєї 12-річної дочки Блю Айві.