Ймовірний позашлюбний син Jay-Z розкритикував репера

Раймір Саттертуейт 10 років намагається домогтися від Jay-Z ДНК-тесту для встановлення батьківства. але команда репера всіляко перешкоджає цьому. Усі суди хлопець програв, але надії не полишає.

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31-річний Раймір Саттертуейт, який уже 10 років стверджує, що є позашлюбним сином 55-річного музичного магната Jay-Z, розкритикував репера після того, як його і Шона Комбса звинуватили в груповому зґвалтуванні 13-річної, пише Daily Mail.

За його словами, він був "убитий горем", почувши різку відповідь Шона Картера (справжнє ім'я Jay-Z) на поданий проти нього позов. Як відомо, той наполягав, що став жертвою "спроби шантажу", а також заявив, що єдине, за що переживає, — це те, що його дітям, а особливо 12-річній доньці Блю Айві, почнуть ставити в школі незручні запитання.

"Це одночасно несамовито і прикро бачити, як містер Картер відповідає на звинувачення такими ухильними діями і нападками. Моїй покійній матері Ванді було всього 16 років, коли вона завагітніла мною, і протягом багатьох років я прагнув прояснити свою особистість. Ідеться не про жадібність чи видовище — йдеться про розкриття правди та забезпечення того, щоб усі сторони були притягнуті до відповідальності", — заявив він у коментарі журналістам.

Раймір Саттертуейт (ліворуч) і Jay-Z

Картера звинувачують у нападі на жінку, яка в юридичних документах вказується як Джейн Доу, на вечірці після церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 7 вересня 2000 року. Спочатку позов подали в Південному окрузі Нью-Йорка в жовтні проти Дідді, а 8 грудня до суду надійшов оновлений документ, де було вказано особу репера.

Репер усе спростував і наполягає на тому, що він завжди боровся за "захист дітей".

Раймір скористався словами Картера і вважає, що якщо той "цінує ідеали честі та захисту дітей", то має припинити відмовлятися визнавати своє батьківство.

"Не дивлячись на мої зусилля, пан Картер жодного разу не написав мені листа, щоб відповісти на ці твердження — заперечувати або визнавати батьківство, або пояснити, чому його адвокат вчинив це шахрайство. Якщо пан Картер цінує ідеали честі та захисту дітей, як він стверджує у своєму листі, він має зробити крок уперед із прозорістю. Він продовжує ухилятися й уникати", — наголосив молодий чоловік.

Мати Райміра Ванда стверджувала, що в неї був інтимний зв'язок із Jay-Z 1992 року, коли їй було 16, а йому 22. У той час у неї був роман з її шкільним коханим Робертом Грейвсом. Питання про батьківство Райміра не переростало в юридичну тяганину до 2010 року — за два роки після того, як Картер одружився з Бейонсе. Тоді Ванда звернулася до суду Пенсільванії з проханням змусити обох чоловіків пройти тест на батьківство, щоб визначити, хто справжній батько її сина.

Мати Райміра Фото: Rymir Satterthwaite/Facebook

Раймір наполягає на тому, що юридична команда Jay-Z зробила нескінченні спроби підірвати правову систему, щоб уникнути проходження тесту. Було встановлено, що у Саттертуейта і Грейвса немає біологічної спорідненості.

Раймір 10 років намагається домогтися від репера тесту на батьківство

Надалі Раймір програв усі порушені ним справи про встановлення батьківства.

"Я, як і раніше, прихильний до пошуку істини і справедливості для себе, своєї матері і всіх тих, хто заслуговує відповідей і відповідальності", — заявив він.

Раніше Фокус писав, що Jay-Z пішов війною проти адвоката жінки, яка звинуватила його в зґвалтуванні.